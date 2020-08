Raúl Woscoff, es abogado y escritor. El día sábado presentará su libro “Tikvá, de la dictadura al atentado a la AMIA” donde pudo plasmar todo lo que significó para él, la investigación y el atentado de 1994, transformándolo en algo sanador.

“Después de dedicarme más de 40 años a la profesión de abogado y la actividad comunitaria y política en bahía blanca, mi última participación fue combinando lo político con lo profesional asesorando en la unidad de investigaciones del atentado a la AMIA desde febrero de 2016 a marzo de 2018. En el camino se sucedieron una serie de procesos personales y el impacto generado por lo que significó el atentado y la investigación, con la frustración burocrática. Eso fue forjando la idea que tenía que ir sacando de adentro las verdaderas cicatrices que uno va generando en la vida y esos padecimientos que se convirtieron en mentales y físicos. Ahí es donde surgió la novela con un efecto sanador”.

“Una joven que vino desde Israel a Argentina en busca de información sobre la dictadura, sin querer, me hizo imaginar la posibilidad de una periodista israelí que llegaba con ese propósito a la argentina pero terminaba mezclándose con la investigación de la AMIA. Y sin proponérmelo se fue generando una novela corta que inauguró una nueva faceta en mí, que es la de escribir. Tuve quienes me ayudaron en esta primera novela, ya hay una segunda en preparación que se llama ‘Armas, amor y droga’. Esta novela para mí cumplió un efecto que excede lo literario”, dijo Woscoff.

“Tikvá, es la búsqueda de la verdad que es un propósito de todos y en esa demanda permanente yo tenía impresiones de lo que habíamos accedido en la investigación. De alguna forma eso fue recolectado y transformado a través de ficción en el odio, el amor, la búsqueda de justicia. Trato de escribir como me gusta leer. No me gustan los libros largos y los capítulos extensos. Me gustan las tramas complicadas y dejarle al lector en ese suspenso una de las tantas soluciones que puede traer una trama”.

“De manera ficcional, Tikvá se imagina, dando a entender algunas cosas como por ejemplo, sin decirlo expresamente, que a dos y cuatro años del atentado a la Embajada y la AMIA había 1200 indultados en la calle. Esto se genera a partir de información y mis experiencias anteriores. Es una novela que tiene la relación de impresiones y sensaciones que a uno le queda cuando conoce, escucha, lee”, explicó Woscoff.

Con respecto a la presentación del libro, Woscoff dijo que “la pandemia interrumpió todo lo que teníamos pensado, la iniciativa que tuvo la cooperativa obrera de Bahía Blanca, fue hacer una presentación por zoom, que será el sábado 22 de agosto a las 18.30 horas. Para mi es importante porque me permite retomar un poco de fuerza y continuar la tarea de hacer conocer el primer libro y prepararnos para el segundo”.

El evento será el sábado 22 de agosto a las 18.30hs por zoom. Para acceder, el ID es 297 895 8442 y la contraseña 037442.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.