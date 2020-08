“La producción de vacunas es una inversión extranjera como hace rato no tenemos en el país”

Fabián Medina es economista y analizó en Radio Jai cómo puede mejorar la economía del país la producción de las vacunas nacionales para hacer frente al coronavirus. Además, hizo algunas proyecciones para el próximo año.

“Es la primera vacuna que se anuncio que se va a producir en el país. Las tres vacunas se van a producir en el país para América, Europa y Asia, la de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Hoy argentina es uno de los puntos que puede producir, además de Estados Unidos, México y Brasil. Los laboratorios en argentina no tienen la tecnología para producir inmediatamente entonces se hará transferencia de tecnología, es decir, llegaran maquinas para instalar y producir acá. Es una inversión directa extranjera como hace rato no tenemos en el país. Hace 10 años prácticamente que no hay inversiones”.

“Es tecnología de alto nivel que además generará puestos de trabajo de altos salarios. El próximo año, solo con la vacuna de AstraZeneca, podemos llegar a tener mil millones de dólares de sumatoria del PBI. Con las tres vacunas será 1 punto de PBI en crecimiento puro. El año que viene tendremos un crecimiento de 11 puntos de PBI. Vamos a tener un rebote más fuerte de lo normal. Con esto estamos generando alta calificación en la industria en la parte medicinal y petrolera que también generaremos el año próximo. Por otro lado, los alimentos procesados y envasados también constituyen el punto de salida del país”, dijo Medina.

“Creo que algunos beneficios se mantendrán en algunos sectores para que sufran menos y generen más fuentes de empleo y poder recuperar esos 450 mil puestos que se perdieron desde marzo hasta ahora en la parte formal”.

“El próximo año tendremos un blanqueo laboral donde muchos empresarios incorporarán gente porque se vio, con la cuarentena, que aquel que tenia personal en blanco tuvo menos problemas para la ayuda para pagar los sueldos. Con los últimos datos de inflación, en siete meses se acumula casi 16 puntos. Quedan cinco meses de los cuales dos pueden ser fuertes. Terminaremos con una inflación entre 27 y 30% este año”, finalizó Medina.

