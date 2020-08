Hablemos de Humedales

Por Sol Reiman

El hashtag #LeydeHumedalesYa fue TT el miércoles pasado, luego de que el humo de la quema irregulada que sucede hace más de un més en la zona del Delta e Islas del Paraná llegara a CABA el día que se comenzaría a discutir un nuevo proyecto de ley. (Incluso se comprobó que la luna roja de esa noche fue por el mismo humo que en Rosario denuncian hace semanas.Ayer intervino la Corte Suprema de Justicia.. ¿Por qué se discute un proyecto de ley? ¿Qué implica? Para entenderlo, tenemos que entender: ¿Qué son los humedales? Son un ecosistema biodiverso: funciones ecosistemicas: Prevencion de inundaciones: Funcionan como esponjas, capturan agua. Además, son reservorios de agua dulce, y capturan más dióxido de carbono que los bosques. Son tan diversos en sus características que es difícil de limitar qué es humedal y qué no. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. “En los últimos 300 años, desaparecieron el 87% de los humedales del planeta. Y Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales (21,5% de la superficie del país), pero no paran de desaparecer.” (Agus Grasso; ¿Por qué Argentina necesita una ley de humedales?)

¿Qué intereses están en juego en la regulación de los humedales? En primer lugar, interés inmobiliario. Encontramos humedales hasta en el AMBA. Muchos barrios cerrados o countries se encuentran en territorio “ganado” al humedal. Un caso emblemático es el de Nordelta. Para evitar inundaciones en los mismos, se rellenan, lo cual genera que el mismo agua que antes era absorbido por mayor territorio, solo es absorbido por aquel en el que no se construyó nada, que se inundan más que nunca. (esto no significa estar en contra de los countries o sí en la periferia, son un dilema aparte, traen trabajo)

El segundo lugar, el interés de la industria minera: Los salares donde hay minerales que hoy el país está mirando con interés como el litio, también son humedales. El hecho de que haya intereses de sectores tan importantes generó ya que los diversos proyectos de ley jamás lograran ser declarados.

Por útlimo, el interés del sector del agronegocio: Ganar terreno en humedales para el monocultivo (como en el delta en la actualidad: se quema para mejorar la calidad del pastizal, eliminando las especies nativas)

En 2013 un proyecto de ley nacional de humedales fue aprobado en senadores pero por estos lobbys no pudo ser aprobado en diputados y en 2015 terminó perdiendo Status parlamentario. El miércoles pasado comenzó un nuevo encuentro para volver a debatir proyectos. Pero históricamente ya se presentaron 6 proyectos de ley. La discusión de una ley de humedales, comenzó en 2008, luego de un incendio en el Delta del Paraná se comenzó a discutir. (en ese momento también llegó humo a BSAS). La Corte Suprema ordenó ayet constituir un “Comité de Emergencia Ambiental” para detener y controlar los incendios irregulares, citando a la Provincia de Buenos Aires para que intervenga.

Vamos que el proyecto de ley será un proyecto complejo que implica definir qué entendemos por humedal, relevarlos y clasificarlos, que es un proceso largo y exhaustivo. Pero es esencial y tenemos que seguir esta discusión para que no quede otra vez a mitad de camino. Es positivo ver que lo ambiental mueve cada vez más la agenda (el twittazo), y no es que será una ley que prohíba el desarrollo de los intereses ya mencionados, si no que se busca mantener un desarrollo regulando el gasto del humedal.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.