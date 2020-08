Asesinaron a un israelí en una penitenciaria de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas investigan la muerte de un israelí detenido en una cárcel de Guayaquil por un caso de presunta venta irregular de insumos médicos, y quien mencionó como uno de sus supuestos clientes a Jacobo Bucaram, hijo del exjefe de Estado, Abdalá Bucaram. Luis Pesiney, periodista en Ecuador, comentó la situación.

“El servicio nacional de atención a personas privadas de la libertad informó que el ciudadano israelí recibió golpes con un objeto contundente en su cabeza y se presume que eso le causó la muerte”, indicó el periodista.

“Su compañero quedó con heridas, pero sobrevivió al ataque. Según su abogado, su cliente sufrió el ataque dentro de la penitenciería. Ahora lo han trasladado a un centro de salud y está tratando de conseguir el amparo para evitar que vuelva a un lugar penitenciario”, dijo Pesiney.

“Otro detalle es que se ha dado a conocer algunas escuchas telefónicas donde el ex presidente Bucaram le decía al fallecido que iba a tratar de arreglar todo para que lo pudieran liberar y que no tuviera ningún inconveniente. La victima le preguntaba si lo querían asesinar a él, pero Bucaram le decía que no lo quería matar, sino simplemente sacarlo”.

Los dos ciudadanos israelíes habían sido detenidos a inicios del mes junio en la provincia de Santa Elena, mientras transportaban una fuerte cantidad de dinero y a quienes se los investiga por su posible participación en la venta de pruebas COVID-19 e insumos médicos. Shy Dahan fugó de una cárcel en Panamá en el 2018.

