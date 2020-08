“Tenemos que ser proactivos para estar cerca de Dios”

El Rabino Gabriel Malki, comenta acerca de la situación actual del Estado de Israel y explica desde un lente judío el periodo que atravesaremos como pueblo desde el primero de Elul (21 agosto) hasta Yom Kippur (27 de septiembre), la época de teshuvá.

Malki comienza la entrevista clarificando que la situación en la que se encuentra Israel debido a la pandemia no difiere mucho de la normalidad: “Los medios de transporte funcionan sin ningún tipo de restricción, los comercios prácticamente están todos abiertos… en los lugares de culto se puede hasta 19 personas por lugar, gimnasios también están prohibidos, pero lo demás esta todo abierto”. Agrega que esto se debe a que la actitud del gobierno no es “cerrar por cerrar” sino que se evalúa cada caso particular para afectar lo mínimo e indispensable a la sociedad.

Una vez aclarado el contexto, Malki comenzó a explicar a que refiere a la época de teshuvá que el pueblo judío estará atravesando en tan solo diez días. Comienza citando una frase del rey Salomón: “Yo soy para mi querido, para mi apreciado, y mi querido es para mí”, frase que dice que tiene una “connotación de cercanía”, que es interpretada por los rabinos quienes entienden su significado refiere a que “dios sale a estar más cerca nuestro”. A pesar de ello, explica, que “para que haya cercanía no solamente hace falta acción de una parte, sino también de nuestra parte”, por ello “tenemos que estar activos para estar cerca de Dios haciendo teshuvá”. Agrega, que la palabra “teshuvá” suele ser mal traducida como arrepentimiento, generando que se tome un concepto erróneo de la misma, “en verdad la traducción exacta es el retorno, es volver… hacia nuestra esencia, hacia nosotros mismos”. Luego, explicó que le judaísmo sostiene que se llega a este objetivo mediante la observancia de los mensajes de la Torá, los mismos indican que debemos preguntarnos “de donde venimos, hacia donde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida”.

Acto seguido, explica que preguntas como “¿dónde está dios en todo esto?” o “¿por qué [dios] deja que pasen este tipo de cosas?” refiriéndose a la pandemia, no son constructivas, “sería mucho más útil, mucho más positivo si la gente mirara hacia su interior y se preguntara que esta ocurriendo ahí” explica. A este concepto, lo expande no solo a la relación con Dios, sino a la totalidad de la vida cotidiana: “Siempre estamos mirando al otro… y no miramos lo que nos está pasando a nosotros mismos”.

Por último, antes de terminar el encuentro, Gabriel Malki comenta acerca de un nuevo emprendimiento del que está a la cabeza, “Torá Delivery”. El mismo, encara la problemática de que la gente le cuesta establecer momentos de estudio extendidos de 40 minutos a 1 hora, por lo que propone encuentros virtuales de tan solo 15 minutos para permitir el estudio de Torá aún cuando los tiempos no son favorables.

