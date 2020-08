Judíos de Rusia temen que el descenso del antisemitismo sea temporal

Mientras que los judíos en Rusia están experimentando niveles históricamente bajos de antisemitismo, consideran que este estado de cosas es solo temporal y miran al futuro con inquietud, según muestra un nuevo estudio.

“Muchos, si no todos, creen que un antisemitismo débil o nulo como política de estado ruso en Rusia es un fenómeno excepcional o incluso ad hoc y temporal que no ha llegado para quedarse”, Alexey Levinson, jefe de investigación sociocultural de la independiente Levada

Un centro en Rusia escribió en su estudio comparando la vida judía en Rusia hoy con la de hace 30 años.

“Los judíos no están eufóricos en absoluto”, escribió en “Los judíos en la Rusia contemporánea: Asimilación y Disimilación”, que fue publicado en julio y traducido recientemente. El temor de la comunidad se basa en la historia rusa, con los judíos en Rusia sometidos al capricho de quien dirige el país.

“El antisemitismo va de la mano con la historia de los judíos durante siglos y siglos, y piensan que estos días son solo una breve interrupción de esta tradición”, afirmó Levinson a The Media Line.

“La actual disminución de los actos de estado antisemitas se debe a la posición personal del actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin”, señaló. “Piensan que, si él cambia de opinión o si otra persona menos tolerante toma su lugar, todo el aparato estatal y el público volverán al antisemitismo habitual”.

El clima se ha vuelto tan liberal que los judíos han llegado a los niveles más altos de la sociedad rusa e incluso han asumido algunos atributos aristocráticos, añadió.

“Es una época peculiar en la historia de Rusia. Durante el Imperio Ruso, los judíos eran una minoría severamente discriminada”, mencionó Levinson. “La nobleza rusa fue destruida después de la revolución y en la guerra civil (1918-1920). Pero al final del día, los judíos recogieron algunos de los rasgos de la nobleza rusa. Son altamente educados y mantienen y fomentan la cultura rusa”.

La vida judía en Rusia es muy diferente a la de hace tres décadas. Hay menos judíos en Rusia porque muchos han inmigrado a Israel y a otros lugares. Los que se quedan están más asimilados y pueden mezclarse más fácilmente con la población general.

“Hay un continuo de personas: En un extremo, están los que practican los rituales y hábitos judíos. En el otro extremo, hay gente a la que no le gusta mencionar su origen judío”, continuó Levinson. “La mayoría de la población judía está en algún punto intermedio: Conocen su origen judío, saben una o dos cosas de la cultura judía, como la celebración de Jánuca y la degustación de la matzá durante la Pascua, pero no es una parte seria de su vida”, añadió.

Los cálculos del número de judíos en Rusia varían mucho, de 200 mil a un millón. De esta población, los judíos ortodoxos son una minoría.

Natan Sharansky, ex presidente de la Agencia Judía y preso político en la Unión Soviética, explica que los judíos en Rusia son mucho más libres hoy que hace 30 años.

“En aquellos días, había antisemitismo estatal, que prácticamente excluía el acceso de los judíos a la vida cultural, religiosa y profesional”, declaró a The Media Line. “La gente creció sin saber nada de nuestras tradiciones en la mayoría de los lugares. Al crecer, no sabíamos qué era la Pascua y Purim. No había bar mitzvah ni brit milah”.

Dasha Mikhelson, secretario de prensa de la Federación de Comunidades Judías de Rusia, está de acuerdo.

“Ahora es lo opuesto” a lo que era hace 30 años, afirmó a The Media Line. “En las grandes ciudades, los judíos tienen todo lo necesario para observar las tradiciones, como minyans, comida kosher y mikvehs. Tenemos una nueva generación naciendo que sabe quiénes son y qué es ser judío”.

Sin embargo, la vida judía en Rusia hoy en día no es perfecta. El mayor problema al que se enfrentan los judíos rusos hoy en día, señala Sharansky, proviene de la asimilación.

“Tal vez el 10% de ellos hacen algún tipo de actividad judía”, mencionó. “Ser una parte activa de la comunidad judía es un desafío”. Sharansky indica que el antisemitismo es un problema mucho mayor en otros países.

“Durante los últimos 15 años, los rabinos de París han dicho a los niños de las escuelas judías que no lleven kippahs (gorras) en la calle porque podría ser peligroso. En Moscú puede caminar libremente por la calle con una kipá”, admitió.

Sharansky y Levinson no están de acuerdo sobre la relación entre la mejora de la situación de los judíos en Rusia y el colapso de la Unión Soviética, con Levinson argumentando que no hay ninguna conexión.

“La emigración comenzó antes de la caída del Muro de Berlín y fue una de las causas de este acontecimiento histórico. Los judíos soviéticos fueron el primer grupo étnico que se liberó del estado totalitario”, informó Levinson.

Sharansky, que escribió “El caso para la democracia”, indica que cree que una Rusia más democrática ha mejorado la vida de los judíos y que el crecimiento de la democracia es necesario para proteger a los judíos de cualquier antisemitismo futuro respaldado por el gobierno.

“Si hay cambios gubernamentales y el antisemitismo vuelve al nivel en el que estuvo durante mil años, las opiniones sociales positivas de hoy sobre los judíos no serán suficientes para detenerlo. La composición democrática del país tiene que ser lo suficientemente fuerte para luchar contra estas presiones”.

“Una cosa que se puede decir con seguridad es: Putin no es un antisemita”, manifestó Sharansky. Putin “tiene una actitud positiva hacia los judíos, lo cual es muy inusual en la historia rusa. Al mismo tiempo, Putin no es bueno para la democracia rusa, y por eso los judíos y otros ciudadanos de Rusia pueden estar decepcionados por las restricciones a la libertad”.