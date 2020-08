Compañías israelíes de alta tecnología desarrollarán soluciones contra el coronavirus

Las nuevas empresas israelíes enfrentan muchos desafíos en medio de la pandemia de coronavirus que sacudió la economía mundial. Algunas de ellas están tratando de crear nuevas oportunidades a partir de la crisis.

Edouard Cukierman, un inversionista israelí líder y socio fundador de Catalyst Investments, una firma líder de fondos múltiples de capital privado en Israel, tiene como objetivo exponer el mercado israelí a los inversores internacionales a través de una serie de conferencias llamadas “GoforIsrael”.

Cukierman celebró recientemente una gran conferencia online que reunió a más de 600 inversores y que “también trajo a más de 100 empresas israelíes que están desarrollando tecnología para combatir COVID-19. Esto muestra que el sector privado en Israel responde muy rápidamente a la crisis y ciertamente más rápido que el gobierno aquí”.

A diferencia de las compañías estadounidenses y europeas, que tienen mercados locales muy grandes para manejarse, las nuevas empresas israelíes se enfocaron casi exclusivamente en los mercados internacionales ya que no pueden compensar la ausencia de presencia física en los mercados extranjeros con el mercado local, lo que significa que se han encontrado con una situación difícil y significativa.

“Hoy, los representantes de la compañía israelí no pueden viajar al extranjero. Pueden realizar reuniones en línea y Zoom, pero vemos que esta realidad está desafiandolos”, dijo Cukierman. Un desafío aún mayor es el hecho de que muchos fondos de inversión internacionales que generalmente operan en Israel no están actualmente activos en el país. “Es muy difícil para estos fondos invertir en Israel en este momento porque no pueden llegar y realizar la debida diligencia. Somos uno de los pocos países que permanece totalmente cerrado”, dijo.

Para las empresas de alta tecnología en Israel, recaudar fondos de los inversores es la principal forma de alcanzar ganancias significativas. Los inversores internacionales recaudaron más de 8 mil millones de dólares en el mercado israelí en 2019. Este año, dijo Cukierman, estimó que esto se reduciría a aproximadamente mil millones de dólares.

El año pasado se registraron 20 mil millones de dólares en fusiones y acuerdos de adquisición en Israel. Es probable que ese número sea mucho más bajo en 2020. “Esto crea un gran desafío. Por otro lado, también permite que los fondos que tienen dinero realicen inversiones atractivas para quienes pueden invertir”, dijo Cukierman.

Sin embargo, a pesar de la crisis, Cukierman mantiene la esperanza de que el poder del emprendimiento israelí supere los desafíos eventualmente. “En nuestro país, desafortunadamente hemos enfrentado muchas crisis y podemos responder de manera eficiente y rápida, especialmente en el sector privado, más que el gobierno”, dijo.

Añadió que la fuerza laboral altamente calificada que impulsa el motor económico de alta tecnología hace que Israel sea muy atractivo para los inversores internacionales. “El emprendimiento tecnológico nos ha convertido en una influencia regional y global”, dijo.

Sin embargo, Cukierman criticó el camino y la lentitud con la que el gobierno responde a la pandemia. En comparación con el sector privado, dijo que “lamentablemente podemos ver que funcionan a un ritmo muy diferente. Vemos cómo el sector de alta tecnología sostiene al país económicamente. Para salir de esta crisis, los sectores privados probablemente lo permitirán más que el gobierno “.

