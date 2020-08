Netanyahu: “Haremos lo que tengamos que hacer para protegernos”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió a los enemigos de Israel de intentar atacar al Estado judío, horas después de que las FDI atacaron objetivos en Siria. “Golpeamos una célula y ahora golpeamos a quién los envió. Haremos lo que tengamos que hacer para protegernos y sugiero a todos, incluido Hezbolláh, que tengan en cuenta que no se trata solo de declaraciones, sino de declaraciones con un gran peso del Estado de Israel y las FDI. Deberían tomarse en serio”, dijo durante una visita al Comando Homefront.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió que si bien el país no está buscando una escalada, Israel responderá a cualquier acción tomada en su contra. “Nadie debería juzgarnos. No permitiremos que Assad facilite las acciones terroristas contra el Estado de Israel, no permitiremos que Irán abra una rama del terror en Siria. Actuaremos en contra de esto. Dondequiera que alguien actúe contra el Estado de Israel, el Estado de Israel responderá. No estamos buscando una escalada”.

El lunes por la noche, aviones de la Fuerza Aérea de Israel y helicópteros atacaron posiciones del ejército árabe sirio en respuesta a un intento de ataque que fue frustrado a lo largo de la frontera siria la noche anterior. Los ataques se dirigieron a puestos de observación, equipos de recopilación de inteligencia, cañones antiaéreos e infraestructura de comando y control.

“Las FDI consideran que el régimen sirio es responsable de todas las operaciones llevadas a cabo en su territorio y continuará actuando con determinación contra todos los ataques a la soberanía del Estado de Israel”, dijo la FDI en un comunicado.

Estos últimos ataques solo causaron daños materiales y no hubo heridos ni víctimas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que los ataques aéreos de aviones no identificados habían atacado el lunes por la mañana a sitios pertenecientes a milicias pro iraníes en Siria, cerca de la frontera iraquí-siria. Se informaron muertes y heridos en los ataques, que dañaron armerías y otros sitios pertenecientes a las milicias. Alrededor de 15 militantes pro iraníes de nacionalidad iraquí fueron asesinados durante esos ataques.

El domingo por la noche, las tropas de la unidad de reconocimiento de élite vieron un grupo terrorista plantando artefactos explosivos a lo largo de la frontera. Las FDI y un avión abrieron fuego contra cuatro miembros y los golpearon, matándolos.

Más tarde el lunes, las FDI dijeron que durante una investigación de la escena, a unos 25 metros de la cerca perimetral dentro del territorio israelí, se encontraron armas y una bolsa que contenía varios dispositivos explosivos.

Mientras que el portavoz de las FDI, el general Hidai Zilberman, dijo que los militares no pueden decir con certeza qué grupo está detrás del ataque frustrado, pero enfatizó que consideran que el régimen sirio es responsable de “cualquier acción tomada desde su territorio” y no permitirá ninguna violación de la soberanía israelí.

Aunque las tensiones siguen siendo altas a lo largo de la frontera norte por las preocupaciones de un ataque de Hezbolláh, se cree que la célula que fue asesinada el domingo por la noche fue enviada por milicias respaldadas por Irán y no por el grupo terrorista libanés.

El Comando Norte de las FDI ha estado en alerta máxima durante los últimos 10 días, preparándose para un ataque de Hezbolláh tras la muerte de uno de sus miembros en un presunto ataque aéreo israelí en Siria. La semana pasada, las FDI frustraron un ataque de una célula de Hezbolláh después de que cruzaron la frontera a varios metros hacia el territorio soberano israelí.

