“Las manifestaciones en Israel van a continuar”

La pandemia de coronavirus en el mundo hizo que lo hábitos y costumbres cambiaran. En estos días se conmemora Tishá ve Av, una jornada de recordación de la destrucción de los dos templos de Jerusalem y las tragedias que ocurrieron este día en la historia judía. Israel Winicki es ciudadano israelí desde Beer Sheva y contó en Radio Jai cómo se vive a pesar de las restricciones por el COVID-19.

Con respecto a la situación de la pandemia en Israel, dijo que “no tenemos las mismas restricciones que antes pero no se recomienda que las personas mayores salgan y menos los que tienen problemas de salud. Los fines de semana se cierran los shoppings pero ya están hablando de reabrirlos. También hay restricciones en el transporte, en los templos de todas las religiones, en reuniones. Todo esto porque hubo un rebrote bastante grande”.

En todos los años los templos y la zona del Muro de los Lamentos se llena de gente que va a recordar y lamentar la destrucción de los dos templos de Jerusalem y todas las tragedias que ocurrieron ese día. “Este año la asistencia a los templos está restringida, no se permite que entre mucha gente, pero no solo en este día, sino en todos los días de la semana. Los templos, haciéndose eco de las disposiciones del Ministerio de Salud, han emitido un comunicado donde dice que todos aquellos que pertenecen al grupo de riesgo, como los mayores o con problemas de salud, tienen prohibido entrar a los templos para evitarles el contagio. También ordenaron guardar la distancia, usar máscaras, llevar sus propios libros de oraciones. Los dos rabinatos dijeron que las personas de riesgo no están obligadas a ayunar, incluso recomendaban que no ayunen”, dijo Winicki.

“Normalmente para esta fecha el kotel se llena con miles de personas, pero esta vez se lo fragmentó para evitar el contacto entre personas. Prepararon lugares especiales para pocas personas donde puedan guardar la distancia”.

Con respecto a las recientes protestas contra las medidas económicas del gobierno para enfrentar la crisis que trajo el coronavirus, Israel dijo que “las manifestaciones van a continuar. Pero hay que diferenciar, porque hay dos tipos de manifestaciones que se están dando. Por un lado, gente con reclamos justos, que se ha quedado sin trabajo, sin medios de subsistencia, pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas y que piden una ayuda al gobierno. Y por el otro lado hay grupos que buscan expresarse violentamente y ese es el verdadero problema porque no respetan las normativas del ministerio de salud. Muchos están sin mascara, no respetan las distancias. La gente que va a manifestar por una causa, si respeta las normativas y se ven avasallados por estos grupos”.

El verano es una época de mucho calor en Israel. “Las piletas están cerradas, la gente va a las playas y tratan de mantener las distancias pero es muy difícil. Es complicado pasar este verano en este momento con la situación del coronavirus. Hay gente que no puede salir a la calle y tiene que estar frente al aire acondicionado sin disfrutar del verano. Los niños no pueden salir y eso lo hace difícil. En el norte, a pesar del incidente con Hezbolláh, la gente seguía disfrutando de los lugares de veraneo”, finalizó Winicki.

