“Queríamos estar en Israel, un lugar donde tenía sentido avanzar y construir un futuro”

Ioni Asher es un nuevo inmigrante en Israel. Hizo aliá con su familia en medio del mundo nuevo que trajo el coronavirus. En diálogo con Radio Jai contó cómo fue su experiencia y sus planes a futuro.

Ioni nació en Uruguay y vivió allí hasta los 27 años, cuando se mudó a Argentina. “Siempre tuve una educación judía y sionista, como suele ser dentro de la colectividad uruguaya”, contó.

“Creo que Israel siempre fue más importante para mí de lo que creía. Viaje varias veces como turista, Israel siempre estaba presente en todo lo que hacía. Mi hermana hizo aliá antes que yo y para mí la idea de vivir en Israel siempre estaba presente. Por diferentes motivos como la universidad o el trabajo, después con mi mudanza hacia Argentina donde me casé con mi mujer y tuvimos dos hijos, siempre aplazábamos nuestras ganas de ir a Israel”.

“La familia de mi esposa también hizo aliá y a mi casi no me quedaba familia en Argentina. Pero todavía no era el momento de viajar, pero el deseo de hacerlo era cada vez mayor. El año pasado viajamos a visitar a nuestra familia y ahí nos dimos cuenta que queríamos estar en Israel y que la familia era muy importante para nosotros, compartir con hermanos, tíos, primos, y además estar en el lugar donde toda la vida quisimos estar y ahí tomamos la decisión. Fue en diciembre del año pasado, sin saber todo lo que iba a pasar con el virus”, aseguró.

“Empezamos con los trámites y a planificar toda la movida, sin saber cuánto nos iba a llevar. En Argentina teníamos una vida armada con trabajo y escuela, así que no sabíamos cuanto tiempo nos iba a llevar. Pero el click fue en diciembre, ahí nos dimos cuenta que queríamos estar con la familia y que el sentimiento por Israel era muy fuerte. Queríamos estar en un lugar donde tenía sentido avanzar y construir un futuro”.

“Lo que más nos sorprendió fue el recibimiento de la gente. Desde que empezamos con los trámites y sabiendo que la situación era difícil, nos ayudaron mucho. Cuando teníamos la confirmación del viaje, la gente nos ayudó y nos recibió. La gente nos ve como héroes porque vinimos en un momento que es muy complicado viajar y nosotros vinimos a Israel porque queremos estar acá. Y por venir en este momento, la gente se siente orgullosa”, dijo Ioni.

“Cuando confirmamos el viaje nos llegaron mails de la municipalidad, de la encargada de educación, de vecinos, todos ofreciendo ayuda de todo tipo. Con cada persona que hablo quiere ayudarnos, la verdad me sorprendí mucho. No me imagino que en otro país pase lo que pasa acá”.

“Laboralmente todavía no lo tengo resuelto, pero por lo que veo hay oportunidades. Yo soy ingeniero en sistemas. Sé que la situación esta difícil y que hay que ocuparse más pero no me preocupa. Sé que hay crisis y manifestaciones pero por lo que vemos está bastante bien manejado”.

Con respecto a sus hijos dijo que “ya los anotamos en la escuela. También irán a talleres para aprender hebreo. Nos dijeron que no nos apuremos y que les demás tiempo a los chicos para adaptarse, que finalmente son los que más rápido lo hacen”, finalizó.

