El juez Ercolini reemplazará a Canicoba Corral en la causa AMIA

Se sortearon los magistrados que reemplazarán al juez que acaba de renunciar. El juez Julián Ercolini fue elegido para ser subrogante en el juzgado federal número 6, en Comodoro Py. Es un juzgado que estaba hasta ahora en manos de Rodolfo Canicobal Corral, quien se jubilará a partir del 29 de julio porque cumple 75 años.

El 6 es el juzgado histórico que comandó Canicoba Corral. Precisamente es donde se instruye la causa por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que aún se busca a los responsables.

El jueves por la mañana se realizó el sorteo en el segundo piso del edificio de Retiro, despoblado del movimiento habitual por el coronavirus. Fueron pocos los candidatos entre los que había que elegir porque la mayoría de los jueces federales se habían excusado.

Ahora Ercolini tendrá en sus manos la tramitación de la causa AMIA, pero además otras causas de relevancia política que investigaba Canicoba Corral. Un ejemplo es la causa de los peajes, en donde fueron procesados esta semana el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y en la que ya están citados a indagatoria los ex ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Nicolás Dujovne (Economía).

“Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional”, había dicho Canicoba Corral el pasado 13 de julio cuando se conoció que había presentado su renuncia en el Ministerio de Justicia. La ministra Marcela Losardo tiene que aceptar esa dimisión. La única opción que tenía Canicoba Corral -y cualquier juez que cumpla los 75 años- es que el Ejecutivo mandara su pliego al Senado para que el cuerpo diera su consentimiento para que lo valide en su cargo por cinco años más. Canicoba Corral estaba a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 desde 1993.

Comenzó su carrera como meritorio en la Justicia bonaerense, pero recién en la década del 90 tuvo sus primeros roces con la política nacional. En 1992 ingresó como asesor al Ministerio de Justicia de la Nación, que tenía a Jorge Maiorano como titular y a Elías Jassan como secretario de Justicia. Al año siguiente, el entonces titular del Juzgado Federal N° 6 Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio de 1993 Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.

