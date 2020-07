“Hay un sesgo mediático evidente con respecto a Israel”

Masha Gabriel, Directora del departamento de CAMERA en español, dará una charla junto a Marcelo Wio sobre el sesgo informativo con respecto a Israel y cómo a veces los medios transmiten una idea distorsionada, más acorde con la ideología de turno que con la realidad. En diálogo con Radio Jai contó cómo será.

“Hay un sesgo mediático que es bastante evidente. Se mezclan muchas motivaciones. Hay una cuestión de narrativa creada hace mucho tiempo en la cual el público demanda una información fácil de digerir, donde el malo sea siempre el mismo y hay varias connotaciones antisemitas en eso”, dijo.

“También hay una cuestión de un periodismo humano, activista. Hay periodistas que en vez de contar qué pasó, dicen qué hay que pensar. Los medios de España y América Latina están muy interrelacionados. La difernencia es que en Argentina siempre ha habido una comunidad judía muy grande que ha sido capaz de contrarrestar la mala imagen y en España eso es más complejo y tiene que ver con el posicionamiento de España durante y después de la segunda guerra mundial”.

“No hablamos de hechos, hablamos de sensibilidades. No importa el hecho en si, lo que importa es lo que sienten. Nosotros intentamos poner razón en vez de tanta emoción y es difícil porque las emociones ya están. En un mundo emocional es difícil poner orden”.

“El antisemita no necesita ninguna excusa. Si Israel fuera un país pobre y sin las capacidades defensivas que tiene, habría desaparecido. Lo que enfurece es que resista. La pelea por contrarrestarlo es esencial. No se puede solo hablar de predicar para el que ya está convencido, también es importante que se recuerden las cosas que son incorrectas en los medios, por ejemplo cuando hablan de territorio palestino ocupado. Hay que recordar que ese territorio todavía no ha sido otorgado. Cuando alguien lo dice, otro lo escucha. Los que ya lo saben y los que no. Nosotros hemos conseguido correcciones. Con la verdad y con los hechos, el periodismo debe reconocer la verdad”, finalizó.

