4 startups israelíes que usan tecnología para amplificar la escena musical

En solo una década, Spotify, el proveedor de servicios de transmisión y transmisión digital que cambió el juego, ha transformado la industria de la música. La popularidad de la compañía ha marcado el cambio de la música física a la digital y ha ayudado al mundo a identificar Internet como una fuente clave para la distribución de música.

Con más de 100 millones de suscriptores desde el año pasado, Spotify es solo un ejemplo del impacto de la tecnología en la industria de la música. Hoy, la demanda de música digital es más fuerte que nunca y las nuevas empresas de tecnología de la música, en Israel y en otros lugares, han salido de la carpintería para utilizar de manera efectiva la tecnología digital para remodelar y rejuvenecer el panorama musical.

Desde crear diferentes efectos de sonido de guitarra con el uso de un panel táctil inalámbrico hasta “sentir la música” visceralmente con la ayuda de hápticos potentes en una correa para el pecho, la tecnología ha traído beneficios tanto para los músicos como para las personas que la escuchan.

NoCamels destaca cuatro nuevas empresas de Israel que están revolucionando la escena musical.

JoyTunes

Con una crisis de salud en curso al acecho en el fondo, y gran parte de la población que se queda en casa, podría ser el momento adecuado para elegir un nuevo pasatiempo, como aprender a tocar un instrumento musical. Aprender a tocar el piano podría ser un primer paso lógico y para eso, existe la startup JoyTunes con sede en Tel Aviv.

Esta aplicación de aprendizaje de música utiliza métodos educativos, reconocimiento de sonido y su propia tecnología patentada MusicSense Engine para ” reinventar la forma de aprender, tocar y experimentar música “.

Las aplicaciones de JoyTunes usan su tecnología MusicSense Engine para escuchar acústicamente las notas que los usuarios están reproduciendo para reconocerlas y responderlas en tiempo real. Según el fundador de la compañía, Yuval Kaminka, esto es lo que diferencia las aplicaciones de la startup de otras en el mercado.

“Los usuarios pueden tocar en unos minutos su primera canción con tres notas, 20 minutos después tocar cinco notas y en una hora y media pueden tocar [la canción] Jingle Bells en su totalidad”, le dice a NoCamels.

“Mejoramos la pedagogía todo el tiempo”, agrega, “buscamos esos momentos de aha e hitos para que los usuarios se den cuenta de cuánto están aprendiendo”.

La compañía, fundada en 2011, tiene más de 10 millones de usuarios en todo el mundo y es utilizada por el 10 por ciento de los profesores de música en los Estados Unidos. La compañía también trabaja con educadores musicales combinando la enseñanza con nuevas funciones y tecnología de juego.

Los usuarios pueden aprender a jugar a través de aplicaciones móviles con funciones interactivas de escucha, juegos y otras metodologías de aprendizaje musical. Simply Piano, la aplicación más reconocida de la compañía, muestra a los usuarios qué teclas de piano presionar para reproducir una canción. Las aplicaciones de JoyTunes son conocidas por ser interactivas y enseñar a los usuarios a jugar de forma intuitiva.

La compañía dice que ha sido elegida como una de las mejores aplicaciones de Apple y Google.

El año pasado, JoyTunes recaudó $ 25 millones en una ronda liderada por la firma de capital de riesgo con sede en Tel Aviv Qumra Capital. Otros participantes incluyeron la firma de capital de riesgo y capital privado con sede en Nueva York Insight Venture Partners, un inversionista existente, el fondo de capital de riesgo Aleph y Jeremy Stoppelman, el CEO y fundador del servicio de directorio de negocios Yelp.

La compañía ha recaudado un total de $ 43 millones hasta la fecha. Kaminka le dice a NoCamels que la compañía se esfuerza por “llegar a todos los hogares” e incluso convertirse en “Netflix para el aprendizaje de la música”.

Emeo

A principios de este mes, una startup con sede en Tel Aviv llamada Emeo anunció el lanzamiento de su nuevo producto de vanguardia: la primera bocina de práctica digital para saxofonistas.

El Emeo ofrece una solución única al problema que enfrentan los saxofonistas, a saber, el sonido fuerte que produce el instrumento y la dificultad de silenciarlo, dijo la compañía.

La bocina digital permite a los músicos tocar en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de conexiones USB, MIDI o Bluetooth a computadoras o teléfonos inteligentes.

El Emeo es una bocina de práctica digital, conocida como controlador de viento MIDI de viento. Funciona como un teclado de música electrónica, que puedes conectar a una computadora. La diferencia entre el Emeo y otros controladores de viento MIDI es que tiene la sensación de ser un saxofón real.

“Se juega el Emeo a través de altavoces o auriculares, conectándolo a través de USB-MIDI o Bluetooth a programas DAW en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes”, dijo el especialista en marketing de Emeo, Michael Simkin.

La compañía también se asoció con Respiro de Imox , un sintetizador de software de nueva generación que utiliza modelado físico que contiene un motor de sonido “de última generación” capaz de reproducir el sonido y el comportamiento similar a los instrumentos de viento . La compañía ha creado una gama de sonidos MIDI de alta calidad especialmente para el Emeo, dice Simkin.

Cuando era más joven, el cofundador de la compañía, Oleg Raskin, un saxofonista profesional, se enfrentó a las quejas de los miembros de la familia y los vecinos por el fuerte sonido creado al practicar el saxofón.

Si bien se han hecho varios intentos para silenciar el saxo, incluidas las salas acústicas y las bolsas especiales acolchadas colocadas dentro del instrumento, muchos de estos esfuerzos tuvieron sus desventajas, el especialista en marketing de Emeo, Michael Simkin, le dice a NoCamels. Hace cinco años, Raskin se unió a sus amigos Evgeny Klukin y Eddie Goffman, propietario del Laboratorio de instrumentos de viento de madera en Tel Aviv y un reparador experto en instrumentos de viento, para hacer su propio intento. Juntos desarrollaron un prototipo hecho de un saxofón real. Nació el Emeo, un saxofón electrónico hecho para estar lo más cerca posible de un saxofón convencional. Más tarde, un ingeniero electrónico y otros músicos también se unieron al equipo.

El lanzamiento del Emeo ya está haciendo vibrar la escena internacional del saxofón, con conocidos jugadores como Rosario Giuliani diciendo: “Es un invento increíble que puedes tocar en todas partes”.

El equipo Emeo abrirá su pedido anticipado el 3 de julio de 2020, y se espera que las primeras entregas se realicen a finales de agosto de 2020.

La compañía tiene planes de especializarse en una amplia gama de bocinas de práctica digital basadas en diversos instrumentos de viento de madera.

RevPad

Los guitarristas eléctricos son conocidos por sus electrizantes solos de guitarra en ruidosos conciertos de rock, que a menudo se ven reforzados por los extensos efectos de sonido producidos por los pedales de efectos. Usando un desorden de cables, la mayoría de los músicos conectan sus guitarras a varios pedales, que activan durante la interpretación para obtener los efectos deseados.

Desde la startup israelí, el revolucionario RevPad de GTC Sound Innovation continúa liberando a los guitarristas de estos engorrosos pedales. El exclusivo controlador de panel táctil inalámbrico está diseñado para conectarse fácilmente a cualquier instrumento amplificado y reproducir una serie de efectos de sonido.

“Todo guitarrista tiene efectos que usa”, dice Oded Elbonim, director de ventas y marketing de GTC. “Si es distorsión, si es eco, si es trémolo, si es armonizador, si es algún tipo de pedal tonto que se sienta en la pedalera en el piso. Estoy seguro de que has estado en conciertos antes, donde has visto al guitarrista a veces agachándose y acelerándose y siempre teniendo que volver a su lugar en el momento adecuado”.

“El concepto es que hemos desarrollado un panel táctil conectado a su guitarra. Está sujeto con velcro, y puede montarlo en su guitarra y quitarlo de su guitarra fácilmente y libremente para transferirlo a otra guitarra ”, le dice a NoCamels.

El concepto de un controlador de sonido sin pedales no es nuevo, pero no es común encontrar un producto inalámbrico que no necesite estar conectado al software de efectos de sonido instalado en una computadora. El panel táctil RevPad, por otro lado, se comunica con una base RevPad hasta que se carga con al menos 30 categorías de efectos de sonido.

En el pasado, RevPad ha sido bien recibido por guitarristas como Steve Vai, Vernon Reid y Ron “Bumblefoot” Thal, el guitarrista principal de Guns N ‘Roses de 2006 a 2014, según Elbonim. Pero no se limita a los guitarristas. Elbonim dice que el equipo también está trabajando con un músico suizo que toca el violín eléctrico.

“El RevPad está conectado a su amplificador. Por lo tanto, cualquier equipo que necesite amplificación puede usar el RevPad ”, dice Elbonim, y agrega que uno puede necesitar cambiar los efectos porque los efectos de una guitarra no son necesariamente adecuados para los efectos de un violín. Elbonim admite que los efectos son en realidad algoritmos escritos y que tienen a alguien interno especializado en algoritmos y que ha escrito todos los efectos utilizados en el panel táctil inalámbrico para guitarra.

La empresa con sede en Kiryat Haim tiene fondos privados y emplea a unas ocho personas. El Revpad actualmente tiene un precio de $ 644.99 en el sitio web de GTC. El pad solo está disponible por $ 149.

“Creo que el mundo de hoy está más abierto a las nuevas tecnologías. Ya sabes, los músicos tienden a ser bastante anticuados. Hablamos con músicos en el pasado y dijeron: ‘Me gusta ir a mi pedal’. Pero tienen que doblarse para cambiar la amplitud o cualquier otra característica y tienen pedales individuales para encender y apagar. Así que ahora todas esas cosas han desaparecido porque puedes controlar todo a través de tu panel táctil ”, le dice a NoCamels.

Woojer

Una startup estadounidense-israelí fundada en 2011 ha desarrollado una “tecnología háptica” polifónica única que mejora la música y el audio para que literalmente te permita sentir los sonidos.

En otras palabras, los dispositivos portátiles, que se pueden usar como una correa o chaleco, no como auriculares, pueden reproducir con precisión las frecuencias bajas para proporcionar la sensación táctil emocional directamente al cuerpo del usuario, dijo la compañía.

“Tenemos nuestros propios componentes patentados que le dan esas sensaciones táctiles para reproducir con mucha precisión la misma experiencia que incluso una persona sorda experimentará cuando vaya a un concierto o un teatro”, dice Kfir Bar-Levav, cofundador y CEO de Woojer

Según Bar-Levav, la tecnología de Woojer toma la baja frecuencia de cualquier sonido y la traduce en una vibración que siente el cuerpo.

A fines del año pasado, la compañía realizó una campaña en Indiegogo donde recaudó más de $ 4 millones en más de 20,000 patrocinadores. Ya ha comenzado a hacer entregas del producto, aunque la campaña aún está activa, dijo Bar-Levav. La compañía también realizó una campaña de Kickstarter el año pasado.

Woojer también se utiliza para crear experiencias inmersivas en juegos y realidad virtual.

La compañía ha recaudado más de $ 3 millones hasta la fecha.

Fuente: NoCamels.