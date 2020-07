Jordania podría apoyar un estado binacional israelí-palestino

El primer ministro jordano, Omar Razzaz, dijo que su país podría respaldar a un solo estado israelí-palestino, si ofreciera los mismos derechos a todos los ciudadanos y que un estado binacional podría ser una alternativa a la solución de dos estados que actualmente forma la base de las expectativas internacionales para poner fin al conflicto israelí-palestino.

Este formato propuesto de un solo estado se produce cuando Israel planea extender la soberanía a áreas de Judea y Samaria, según lo permitido por la propuesta de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prevé el gobierno palestino y, finalmente, un estado en el territorio restante.

Los críticos dicen que las intenciones israelíes de anexar unilateralmente los asentamientos en Judea y Samaria y el estratégico Valle del Jordán terminarían con la posibilidad de una solución viable de dos estados. “Si cierras la puerta a la solución de dos estados, podría ver esto positivamente, si claramente estamos abriendo la puerta a una solución democrática de un estado”, dijo Razzaz. “Reto a cualquiera de Israel a decir que sí, terminemos la solución de dos estados, no es viable”, dijo. “Pero trabajemos juntos en una solución democrática de un estado. Eso, creo, lo veremos muy favorablemente. Pero cerrar una y hacer ilusiones sobre la otra es solo autoengaño”.

Los partidarios de la solución de un estado dicen que terminaría el conflicto palestino-israelí, pero los opositores rechazan el plan como un intento de transformar a Israel de un país de mayoría judía a uno de mayoría palestina. La anexión de Israel, dijo Razzaz, está “introduciendo un nuevo estado de apartheid” que podría desestabilizar y radicalizar la región.

Jordania se opone a cualquier acción unilateral. “Estamos en contra de cualquier paso que no esté dentro de un esquema general que conduzca a una solución de dos estados”, dijo. “Aparte de eso, si no vamos hacia una solución de dos estados, háganos saber a qué nos dirigimos, a qué tipo de solución de un estado nos dirigimos”.

Además, advirtió que Israel podría estar cada vez más aislado no solo en la región, sino también en la comunidad global, si avanza con la anexión, trazando un paralelismo con las actitudes internacionales hacia Sudáfrica cuando estaba bajo un régimen de apartheid.

Razzaz también descartó cualquier integración de palestinos en Jordania como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto. “Jordania no absorberá las transferencias de palestinos. Jordania no se convertirá en ‘la’ Palestina, como lo desea la extrema derecha israelí. Y Jordania no renunciará a su custodia sobre Jerusalem. Estos tres son claros para nosotros”.

La anexión planificada del primer ministro Benjamín Netanyahu ha desaparecido recientemente de los titulares en medio de un resurgimiento de coronavirus. El primer ministro había prometido comenzar el proceso a principios de julio, pero los esfuerzos aparentemente se han estancado en medio de disputas internas y la falta de luz verde de Washington.

Por otro lado, ha habido una crítica internacional feroz de la medida propuesta, en gran parte proveniente de Europa junto con Jordania y otros estados árabes.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.