El lider de la oposición israelí pidió la renuncia de Netanyahu

Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid llamó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a renunciar a su cargo, y afirmó que en caso de que suceda, se puede formar “un verdadero gobierno de emergencia dentro de 48 horas”.

“Netanyahu debe renunciar. Él fracasó. Perdió el control. Se tiene que ir a casa. Hoy”, manifestó Lapid en medio de la crisis sanitaria y económica que golpea al país, de los enfrentamientos internos en el partido Likud y un día después de que se decidiera de que a partir del próximo mes de enero el primer ministro deberá comparecer ante el tribunal tres veces por semana en el marco de su juicio por tres casos de corrupción.

“Los ciudadanos de Israel no tienen más tiempo, estamos en una situación de emergencia”, sostuvo el líder de Yesh Atid. “Hago un llamado a todas las facciones, llegó el momento de mostrarle que tiene que irse a casa. El país es más importante que todos nosotros”, añadió.

“Es un fracaso absoluto, y todo en su nombre. En enero, en el pico del invierno del coronavirus, Netanyahu deberá sentarse tres veces por semana en el banquillo de los acusados. Él hizo cosas buenas en el pasado, pero se acabó. No se puede seguir así. Debe irse”, sentenció el líder opositor.

“Me preguntan si queremos elecciones. No, no son necesarias”, aclaró Lapid. “Si Netanyahu renuncia, dentro de 48 horas podremos formar un verdadero gobierno de emergencia y de unidad, y no uno gigante de desconectados de la realidad que se quedaron atrapados en él. Sólo necesitamos 18 ministros; un gobierno eficiente y decidido. Llevaremos experiencia, un plan de trabajo ordenado y la capacidad para administrar crisis. Todo lo que no hay ahora”, concluyó Lapid.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.