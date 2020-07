Condenaron a la modelo israelí Bar Rafaeli por evasión fiscal

Un tribunal israelí condenó a la modelo por cargos de delitos fiscales contra ella y su familia, lo que hizo que se manche su imagen a nivel nacional.

Refaeli entró al tribunal de Tel Aviv en conjunto de sus padres y un grupo de abogados. Según un acuerdo de negociación que firmaron con las autoridades israelíes el mes pasado, la modelo tiene que cumplir nueve meses de servicio comunitario, mientras que su madre será encarcelada por un año y cuatro meses. Tanto Bar como su madre tendrán que pagar al estado israelí una multa de 1.5 millones de dólares, además de los impuestos adeudados al Estado.

Este largo caso en el que se acusó a la modelo de evadir millones de dólares de sus ingresos mundiales y los intentos de la familia de minimizar sus lazos con Israel hicieron que se dañe su imagen como embajadora informal del país.

Los abogados de Refaeli afirmaron que el acuerdo de culpabilidad demostró que no había evadido intencionalmente los pagos de impuestos. La madre de Refaeli, que también actuó como su representante, fue acusada de no informar ingresos, evitar pagar impuestos y ayudar a otra persona a evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la acusación, firmó contratos de arrendamiento para su hija con los nombres de otros miembros de la familia para no revelar el estado real de residencia de la modelo y se abstuvo de declarar sus propios ingresos como agente de su hija.

