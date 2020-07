Ex diputado jordano: “La anexión israelí sería un acto de agresión contra mi país”

El ex diputado Mamdouh Al-Abadi de Jordania habló en el canal de televisión egipcio Alghad TV. Tras justificar un intento de ataque terrorista en Israel, donde explicó cual sería la actitud de su país frente a una posible anexión israelí de Judea y Samaria.

Con el fin de demostrar el nacionalismo de los palestinos, Al-Abadi relató un atentado llevado a cabo a principios de este año “Unos meses atrás, una operación militar fue llevada a cabo por un palestino de 17 años de edad. No tenía un arma, por lo que tomo el arma del soldado israelí y mató al soldado y a su amigo”.

Luego, cuando le preguntaron acerca de la reacción que tendría su país si Israel anexase partes de Judea y Samaria, respondió “Creemos que sería un acto de agresión contra Jordania. Todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo volver al estado anterior a 1967 [alto al fuego sin acuerdo de paz entre Israel y Jordania]. Hay medidas que podemos tomar como cortar las relaciones con Israel, anular el tratado de paz, el acuerdo de gas, entre otros”.

A pesar de lo declarado por el ex diputado, no está del todo claro cuál sería la posición de Jordania frente a la aplicación de soberanía sobre asentamientos en Judea y Samaria dado a pasados conflictos entre Jordania y la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) que indicarían que los Hashemitas (dinastía gobernante en Jordania) prefirieren tener frontera con el Estado de Israel sobre un posible estado palestino.

Former Jordanian Deputy PM Mamdouh Al-Abadi: Our Struggle with the Jews Is Existential, and the Mutual Enmity Is Historic; Israeli Annexation Would Be an Act of Aggression against Jordan – If This Happens, All Options Are on the Table pic.twitter.com/xgtXxMQg3k

— MEMRI (@MEMRIReports) July 16, 2020