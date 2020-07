“Israel llevará a la justicia a los culpables del atentado de la AMIA”

Gabi Ashkenazi, el ministro de relaciones exteriores de Israel y ex comandante en jefe de las fuerzas de defensa del país, repudió en su cuenta de Twitter al atentado a la AMIA, planificado por Irán y ejecutado por su proxi Hezbollah el 18 de julio de 1994, además envió sus condolencias a los familiares de las víctimas asegurando que el Estado de Israel hará todo lo posible para llevar a los perpetradores a la justicia.

Today we mark 26 years since the terror attack at the Buenos Aires AMIA Jewish Community Center in which 85 people were murdered and hundreds of others injured. Iran was behind this attack as well as the 1992 attack on the Israeli Embassy in Argentina.

“Hoy cumplimos 26 años desde el ataque terrorista en el Centro de la Comunidad Judía AMIA de Buenos Aires en el que 85 personas fueron asesinadas y cientos de otras resultaron heridas. Irán estuvo detrás de este ataque y del ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina.”

These attacks were carried out by Iran’s terror proxy Hezbollah.

My thoughts today are with the families of the victims who are still suffering to this day.

Israel stands with you and will do everything to bring the perpetrators to justice.

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) July 18, 2020