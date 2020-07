“Desde que empezó la cuarentena intenté no quedarme quieto y me a crear cosas”

Patricio Arellano, cantante y compositor, analizó la actualidad del rubro de los espectáculos, uno de los mas castigados por la pandemia.

Arellano manifestó que “es una locura todo esto que está pasando” e indicó: “Ha frenado la carrera y los proyectos de mucha gente”.

“Tenía planes de irme a trabajar a Madrid y se canceló”, señaló el cantante, e hizo hincapié en que “considerando la situación, no me puedo quejar. Tengo mi casa y no me falta nada”.

Arellano destacó que “desde que empezó la cuarentena intenté no quedarme quieto y me puse a trabajar y crear cosas” y argumentó que “la cuarentena me dio la posibilidad de plantearme el desafío de reinventarme”.

