David y Goliat, la victoria del espíritu

Amo la Biblia, no es ningún secreto para quien visita el canal. En ella baso mi vida y mis paseos por Israel. Sin intenciones de ofender a nadie, a veces escribo con sobre ella con un sutil humor, otras veces con curiosidades para crear debates porque creo que así es la mejor manera para aprender y enriquecerse.

Al ver el video se darán cuenta la intención de quien lo hizo a quien no le importo dejar en camino muchísimas cosas relatadas en la Biblia: Goliat llego a la batalla acompañado, los ejércitos estaban en las montañas, etc … Él quiso transmitir su mensaje y es su derecho pero fíjense que importante es el debate para que quien ve la historia de David y Goliat por primera vez y para que no crea que fue exactamente así como la muestra el video.

David y Goliat es para mi una de las historias más apasionantes de las cuales aun no termine de entender por completo y cuando más leo la Biblia más dudas tengo ja ja ja

Ya escribí sobre la teoría de quien era el favorito aquel día y sigo pensando que David lo era si analizamos científicamente aquel episodio y conociendo el terreno de juego en el centro de Israel en el cual estuve muchísimas veces. Aquí les dejo el análisis y las conclusiones: https://www.youtube.com/post/Ugy2aN9p…

Otras de las oraciones que me confunde al leer la Biblia en Hebreo son las siguientes: En 1 Samuel 17:4 describen que Goliat llego de Gat y en la oración 50 que David hijo de Jese fue quien lo mato. Esa es la historia que todo niño sabe de memoria.

Pero alguien me puede explicar quién fue Elhanan hijo de Jair Oreguim?! Por qué más adelante en 2 Samuel 21:19 nos aseguran que quién mató a Goliat fue Eljanan? No les suena raro que dos personas diferentes hayan matado a Goliat al mismo tiempo?

Por lo visto, también a los sabios judíos les sonaba raro, qué han hecho entonces? En Crónicas 20:5 intentaron solucionar la contradicción y le agregaron más drama a la Biblia: Elhanan hijo de Jair Oreguim mato al …. hermano de Goliat …. que también era un gigante Filisteo! Mmmmmm ….

Nos quedamos entonces con tres relatos diferentes para un solo acontecimiento y colorín colorado … todos felices.