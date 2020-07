AMIA: “Vamos a seguir pidiendo justicia durante años”

Días antes del aniversario número 26 del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos y un centenar de heridos, el juez que llevaba la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, renunció a su cargo. La idea de un juicio en ausencia genera partes a favor y en contra. El juez, Dr. Franco Fiumara, analizó este hecho en diálogo con Radio Jai.

“Son 26 años de falta de justicia y de falta de interés de llegar al punto definitivo de lo qué fue la cuestión sobre el atentado”, aseguró.

Con respecto a los puntos positivos y en contra del juicio en ausencia el juez dijo que “esto es algo procesal que no tiene nada que ver con la ley penal ni con tratados internacionales o la constitución misma. Vulnera el derecho de defensa de los imputados. Esto es contradictorio ya que el defensor oficial que representa a los iraníes que están acusados en la causa, presentaron en su defensa la prescripción de la causa, es decir, que la causa se archive por el tiempo transcurrido”.

“Hay que destacar la resolución de la cámara que le responde al defensor diciendo que es un crimen de lesa humanidad y que es imprescriptible y que la acción penal va a seguir hasta el fin de los días”.

“La causa penal contra estos acusados llegó a su techo máximo. Vamos a seguir pidiendo justicia durante años y décadas porque si no se indaga a los acusados, la causa no puede seguir avanzando. Entonces el hecho de llevarlos a juicio y pasar a la etapa siguiente con el juicio oral, donde podrán declarar ante los jueces en audiencia pública, nos dirá verdad de lo que pasó. Sobre esa verdad se sigue mintiendo en la investigación para ver qué pasó con la conexión local”, dijo el Dr. Fiumara.

Con respecto al Memorándum de entendimiento con Irán, el juez dijo que “estaba fuera de la lógica jurídica porque tenía más un contenido jurídico-político. Lo que nosotros proponemos es un instituto procesal penal”.

“En el caso de un juicio en ausencia los acusados podrían fijar abogados defensores no oficiales para representarlos. Los acusados están prófugos y piden a través de sus abogados que se los exima de prisión y el juez puede concederla o no. La única forma de capturarlos es ingresando a Irán y trayéndolos. Estamos hablando de funcionarios públicos de la República Islámica de Irán para que tengan su juicio. No podemos seguir esperando que los entreguen”, afirmó.

“El juicio terminaría con la controversia de a las circulares rojas, serian absueltos o condenados”.

“Más allá de la colaboración o no de otros países, y acá refuerzo el argumento de juicio de ausencia, los acusados se mueven con pasaportes diplomáticos entonces no pueden ser detenidos por la convención de Viena, de la que Argentina también forma parte”.

Con respecto a la renuncia del juez Dr. Canicoba Corral, dijo que “ahora va a haber un juez subrogante. Para ocupar ese cargo va a haber un llamado a concurso dictado por el Consejo de la Magistratura. No son rápidos, lleva por lo menos de dos a cuatro años todo el proceso, con lo cual alguno de los otros jueces federales va a subrogar ese juzgado y tomar conocimiento de la causa. La cuestión está en que llegamos a un techo máximo, vamos a ir a pedir justicia y el juzgado no va a poder avanzar sin la declaración de los imputados. Sea el juez que sea. Por eso es que se propone un juicio en ausencia”, finalizó.

