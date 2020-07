La estrella de fútbol Julian Edelman invitó a DeSean Jackson a hablar de antisemitismo

El jugador de los New England Patriots, Julian Edelman, se comunicó con DeSean Jackson, que días atrás publicó citas antisemitas, diciéndole que quería tener una conversación sobre antisemitismo y racismo con “compasión, empatía y amor”.

Edelman, uno de los pocos jugadores judíos de la NFL, estaba respondiendo a la controversia en torno a Jackson, quien publicó declaraciones antisemitas atribuidas al líder nazi Adolf Hitler que acusaba a los “judíos blancos” de tener un “plan para la dominación mundial”.

Jackson se disculpó ya que recibió una reacción violenta por compartir la publicación antisemita en las redes sociales, además de otras publicaciones que hizo expresando su apoyo a Louis Farrakhan de la Nación del Islam.

Edelman publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre ser judío y estar expuesto al antisemitismo, y se ofreció a ir con Jackson a Washington, Estados Unidos, para visitar el Memorial del Holocausto y el Museo de Historia y Cultura Afroamericana .

Edelman dijo: “Nos hemos comunicado a través de las redes sociales. No tengo nada más que respeto por su juego. Sé que dijo algunas cosas feas, pero veo la oportunidad de tener una conversación”.

Dirigiéndose directamente a Jackson, Edelman dijo: “¿Qué tal si vamos a Washington y te llevo al Museo del Holocausto, y luego me llevas al Museo de Historia y Cultura Afroamericana? Después tomamos algunas hamburguesas y tenemos esas conversaciones incómodas”.

Hablando de sus propios antecedentes, Edelman dijo que está orgulloso de su herencia judía y que “para mí no se trata solo de religión, sino también de comunidad y cultura”.

Edelman fue el primer jugador de fútbol judío en ser elegido como el jugador más valioso en el juego de campeonato. Ha estado en Israel varias veces con el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, quien patrocinó el único estadio de fútbol de Israel en Jerusalem.

Soy inusual porque no me identifiqué como judío hasta más tarde en mi vida. Cada vez que me encontraba con odio, realmente nunca sentí que estaba dirigido a mí”, dijo Edelman en su video. “Fue solo después de formar parte de esta comunidad que aprendí lo destructivo que es el odio”. “El antisemitismo es una de las formas más antiguas de odio. Está enraizado en la ignorancia y el miedo”, dijo.

“No hay lugar para el antisemitismo en este mundo”, dijo Edelman, pero luego habló sobre cómo judíos y negros tuvieron que trabajar juntos para combatir el odio. “Aunque estamos hablando del antisemitismo, no quiero distraerme de lo importante que es el movimiento Black Lives Matter y de cómo debemos permanecer detrás de él. Creo que las comunidades negras y judías tienen muchas similitudes”.

“Una desafortunada similitud es que ambos son atacados por ignorantes y odiosos”, dijo Edelman, admitiendo que es difícil ver los desafíos que enfrenta una comunidad cuando no eres parte de ella. “Este mundo necesita un poco más de amor, compasión y empatía”, concluyó.

