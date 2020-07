“El objetivo del estudio de Maimónides es lograr la unidad del pueblo judío a través del alma del pueblo, la torá”

Hoy por la noche está concluyendo el ciclo de estudio anual del libro Rambam de Maimónides donde se hará la conclusión del ciclo número 39. El Rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch Argentina, dialogó con Radio Jai y explicó la importancia de este acontecimiento.

“Todo el mundo estudia un capítulo de Maimónides. Rambam se refiere a su obra máxima, es el código de leyes, es la única obra del judaísmo que abarca la totalidad de toda la torá para todas las épocas”, explicó y agregó: “Este libro abarca 83 temas, toda la codificación de la ley judía. Es estudiado de dos maneras: tres capítulos por día y se termina en un año, o un capítulo por día y se termina cada 3 años. Hoy se concluye la vez número 39 del estudio de tres capítulos por día y la vez número 11 del estudio de un capítulo por día”.

“Esto es una fiesta, como cuando se finaliza la lectura de la torá. En la costumbre judía, cuando se finaliza un estudio es una fiesta. Este momento se transmitirá hoy por la noche vía zoom, lo que nos permitirá que estén los grandes rabinos de Israel que hablarán. También estarán rabinos de México, Uruguay y por supuesto de Argentina. Va a ser muy interesante, porque nos enfocaremos en Maimónides y la conclusión de Rambam”, dijo el rabino.

Además, explicó que “apenas se termina el último párrafo de Maimónides, se empieza con el primero de nuevo, porque en el judaísmo nunca se termina de estudiar y porque en el nuevo estudio hay una profundidad mayor”.

Hay decenas de libros escritos sobre el Rambam. Incluso del propio rebe de Lubavitch, quien promovió este ciclo anual del estudio de Maimónides. Hay varios estudios solo sobre el final del principio de Maimónides, cada uno desde otro enfoque y otra profundidad realmente interesante.

“El Rambam es estudiado en profundidad en las yeshivot donde se estudia el Talmud. De dónde el Rambam codifico la ley de tal manera, en base a qué lo hace, cuál es el razonamiento de un talmudista. El Rambam codifica la ley y esto es algo que no es sencillo hacer. Hay tanto para aprender del Rambam”, explicó el rabino.

“En el Rambam sacaron las conclusiones del talmud y ordenaron los temas. Son las bases y los fundamentos de la torá, del fundamento judío. Del credo judío, en que cree el judío, qué está dentro y qué está fuera del credo judío”, explicó.

“El Rambam habla del rol de Mahoma y Jesús. También habla del carácter de la persona, cómo una persona trabaja sobre su propio carácter y dice que si una persona cuida su forma de vivir, su dieta, su ritmo de vida, no tiene que enfermarse. Explica que si seguís un camino, no vas a enfermar. Es algo espectacular. Cada vez que lo leo descubro cosas nuevas que no me había dado cuenta la vez anterior”.

Con respecto al próximo ayuno, el 17 de tamuz (8 de julio al 9 de julio), el rabino explica que “el talmud dice cinco cosas que pasaron, pero la que más nos afecta fue que se destruyó la muralla de Jerusalem, y que llevó tres semanas después, a la destrucción del templo y la caída de Israel en la época de los babilonios y luego también en la época de los romanos”.

“El ayuno es porque todavía estamos en exilio, porque todavía no tenemos un mundo de paz, incluso la pandemia que aún no podemos superar. Como somos creyentes, sabemos que todo a la larga es un mensaje de Dios, y el ayuno es para reflexionar por qué estamos todavía así. Frenar y reflexionar porque no tenemos un mundo perfecto o completo como lo prometen los profetas. Y esto está en nosotros, en una palabra, o una acción buena, hacer lo que debemos hacer como yehudim y como seres humanos. Todos tenemos que ver en la preparación del mundo, para el mundo del mashiaj y este es el objetivo del ayuno”, explicó.

También aseguró que este año con la pandemia, si uno siente que el ayuno lo va a debilitar porque la persona está expuesta a contagiarse, este año no ayunaría.”

“Esperamos que venga el mashiaj y serán días de alegría y de fiesta con la reconstrucción del tercer templo. El objetivo del estudio de Maimónides no es solo académico, sino lograr la unión de todos los judíos del mundo, que estamos estudiando todos los días la misma ley. Es lograr la unidad del pueblo judío a través del alma del pueblo, la torá”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.