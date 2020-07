“Es atendible que la gente joven sintiera necesidad de salir a los pubs después de cuatro meses”

“Desde el sábado se reabrieron los pubs, los restaurantes y las peluquerías en Inglaterra y en otras partes de Reino Unido. Se han visto fotos de lugares, por ejemplo en Londres en el barrio de Soho, donde el sábado hubo una explosión de gente que no cumplió con las medidas que había impuesto el gobierno, que eran las de mantener en lo posible la distancia de un metro entre sí”, comenzó relatando Leo Boix, periodista radicado en el Reino Unido.

Con relación al protocolo que no se respetó, agregó que “hoy se informó que tres pubs de Inglaterra tuvieron que cerrar porque varias personas que habían ingresado, después llamaron para decir que estaban contagiadas con coronavirus. Muchos de los pubs están obligando a la gente que va a consumir, a que deje sus datos personales, su nombre y contactos para poder comunicarse en el caso de que alguno estuviera contagiado, y entonces el pub se contacta con la gente que estuvo ese día para informarle que pueden haber sido contagiadas; eso ocurre no solamente en Inglaterra sino en otras partes del Reino Unido también”.

Boix acalaró que “en comparación con lo peor que pasó el Reino Unido, estamos mejor. Recordemos que el Reino Unido tiene más de 46 mil fallecidos y al menos 285 mil infectados, pero en estos momentos los números de muertes recientes han bajado. Ayer fueron 19 y los números de contagiados también han caído mucho. La curva está descendiendo muy rápido, y entonces por esa razón, el gobierno tomó la medida de reabrir los pubs, restaurantes y algunos negocios. Hay una sensación de reapertura en general. Por ejemplo, a finales de julio van a abrir la National Gallery, el Museo Británico, los principales museos de Londres, obviamente con un montón de medidas de seguridadad: Hay que formar filas, no se puede ir sin haber llamado con anterioridad, hay que pedir un turno, incluso el recorrido dentro de los museos no va a ser libre, va a haber un máximo de personas por espacio, es decir todo mucho más controlado y siempre que el número de contagiados y muertos no vuelva a subir, porque en ese caso el gobierno ya informó que se va a retroceder y reimplementar las medidas de confinamiento”.

Ayer la OMS, justamente en reacción a estas fotos que salieron el fin de semana de la gente en los pubs no cumpliendo las medidas de salud que había impuesto el gobierno, advirtió que en caso de no cambiar esta situación, es muy probable que se vuelva a experimentar una suba de casos y una segunda ola de coronavirus para finales del verano o principios del otoño, y llamó a la población a respetar las medidas, entendiendo que después de cuatro meses, especialmente la gente joven, sintiera la necesidad de salir a los pubs y restaurantes.

“Además, otra situación que hemos visto en los últimos días, es la situación de las raves ilegales, que se han registrado especialmente en el norte de Londres pero también en algunos parques, con gente muy joven que no usa tapabocas, que no respeta la distancia. La policía ha actuado y están tratando de frenar esto que se ha visto en los últimos días”, indicó el periodista.

“Se estima que para 2020 la economía británica se va a reducir en un 10%, una de las más afectadas de todo Europa junto con Italia, Francia y España. La pérdida de empleos ha sido devastadora. No hay un número exacto, porque los cómputos se hacen cada dos meses y justamente dentro de pocos días vamos a conocer las últimas cifras en cuanto a las pérdidas de empleo,; pero es cierto y hay que admitir, que sobre todo el Ministerio de Economía puso en marcha medidas de ayuda que fueron muy efectivas y muy rápidas, subsidios no solamente a pequeñas empresas, sino también a personas freelance, al sector del arte y cultura. Esta semana el Ministro de Economía salió a pedir a la población que saliera a comprar, que ayude a la reactivación de la economía aunque admitió que es cierto que va a haber sectores como el turismo, restaurantes y hoteles que va a sufrir mucho, y que es probable que registre pérdidas de trabajo permanentes”, expresó en relación con los aspectos económicos de la pandemia.

Entretanto, está en curso el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El primer ministro Boris Johnson dijo que no va a pedir una extensión al plazo fúltimo del Brexit que será a finales de este año, y en estos momentos están en un proceso de negociación con la UE para intentar encontrar una salida a este impasse, especialmente con respecto a un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE. Las últimas encuestas de opinión que se dieron a conocer en los últimos días, dan cuenta de que la mayoría de la población británica está en contra de que se implemente el Brexit, un 50% de los británicos considera ahora que no es el momento para hacerlo efectivo, y que saben que va a venir con dificultades económicas para el Reino Unido, con demoras para empresarios para hacer contratos de comercio con Europa, y para acuerdos comerciales. Es decir que esto potencialmente a futuro puede traer beneficios al Reino Unido, pero han dicho expertos que va a llevar mucho tiempo porque los procesos naturales para llegar a estos acuerdos comerciales son muy largos y complejos. El gobierno está determinado a que el Brexit se efectuúe el 1 de enero del próximo año.

