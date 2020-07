“Tenemos un gobierno con dos cabezas y debería tomar las riendas uno solo, más allá del consenso”

El periodista Shaul Hochberger brindó desde Israel un panorama acerca de la situación creada por el rebrote de Coronavirus.

“La percepción cuando se reanudó la normalidad era que al ver el comportamiento de la gente en la calle, no se estaba respetando lo que se pidió que eran tres cosas básicas, dos que estaban a la vista que son los barbijos y mantener el distanciamiento, específicamente en lugares cerrados, y esa fue la señal que más me empezó a preocupar”, señaló.

La progresión del aumento de casos es alarmante: “Si nos vamos al 21 de mayo en Israel se habían detectado 16 nuevos casos de Corona, una semana después, el 28 de mayo ya hablábamos de 79, el 8 de junio 169 casos, el 29 de junio, hace apenas una semana 686, y el 1 de julio, hace apenas cinco días, el numero diario de contagiados llegó a 1013. En casi 40 días el alcance de contagio se multiplico casi 63 veces, es un número que habla por sí mismo”, precisó Hochberger.

“Por lo menos hay medidas que fueron tomadas hace apenas horas, algunas de ellas que ya entran en vigencia de inmediato, y otras deberán ser aprobadas por la Kneset, que se instituyo que a diferencia de lo que ocurría antes, pasara a supervisar cada una de estas resoluciones en función de la lucha del Corona. Se han cerrado ya salones de eventos, bares, gimnasios y piletas públicas que han abierto sus puertas hace apenas cinco días atrás. Otra de las resoluciones inmediatas es que se suspenden nuevamente todo tipo de espectáculos y encuentros culturales, en los hoteles podrán funcionar de una manera muy acotada y en las zonas de bares y restaurantes, únicamente puede haber hasta 20 personas para prestarles servicios”, dijo.

Algunas resoluciones son más resistidas que otras.“Uno de los temas más espinosos de este encuentro fue el tema de los Batei Kneset, de las sinagogas, donde se redujo el número de asistentes a apenas 19 personas, que dicho sea de paso, muchas ya lo han implementado antes de estas nuevas resoluciones, volver realizar los servicios en espacios públicos. También el transporte público y alguna medida que habla de 20 personas como mucho, en autobús. Se pide también que dentro de lo que son las reparticiones de las dependencias gubernamentales y ministerios, por lo menos el 30% del personal vuelva a trabajar desde sus respectivos domicilios”.

“Algunos atribuyen a esto a que el gobierno ha perdido en cierta forma las riendas del ‘control’ de la enfermedad, algunos lo adjudican a este gobierno de unidad nacional de emergencia. Muchas discusiones, poca claridad”, reflexionó el periodista.

“La otra arista que no podemos dejar de lado es la económica, y algunos ya hablan de 60% o 70% de cierre. Es muy difícil volver atrás pero hay tres aspectos que se deben considerar: el aspecto político, el aspecto de la salud que a mi modesto modo de entender es prioritario, pero también el económico que también es prioritario y todos estos cierres de alguna manera van a volver a golpear a una economía ya golpeada”

La presión de los partidos ultraortodoxos en el gobierno fue decisiva para que no se cierren las casas de estudio religiosas.“No es un aspecto religioso, es un aspecto político. Se vio hoy una gran discusión entre el ministro Yuval Steinitz y el ministro Litzman, quien era ministro de salud, donde Steinitz se ponía firme y decía que hay que cerrar los templos, mientras que Litzman decía cuál es la diferencia si mantenemos 20 comensales en un restaurante en un ámbito cerrado, pues por qué no mantener también 20 asistentes a un servicio religioso. En cuanto a las yesivhot hay una realidad, y es que a diferencia de lo que ocurrió en la primera ola, las yeshivot donde fueron encontrados muchos casos, fueron inmediatamente cerradas. La pregunta que surge es por qué cerrar hoy aquellas donde no hay un solo contagiado”.

“Tenemos un gobierno con dos cabezas y debería tomar las riendas uno solo, más allá del consenso”, concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.