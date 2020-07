“IZZY” la versión israelí de Netflix

Hay varias maneras de experimentar Israel desde el extranjero: comiendo cocina israelí; embarcarse en recorridos virtuales de Jerusalén y el Mar Muerto; escuchando los distintos sonidos del rock israelí; leer libros sobre Israel y mirar programas israelíes y canales de noticias locales; siguiendo a músicos, atletas y celebridades israelíes en Instagram; disfrutando de obras de arte israelíes desde la comodidad de su sofá.

Por supuesto, tener una idea del país no es lo mismo que experimentarlo directamente. Pero con una pandemia global de COVID-19 que está causando estragos y causando estragos en las economías, las industrias y los sistemas de atención médica, los viajes pueden estar fuera de discusión para muchos. Un nuevo servicio de transmisión recientemente lanzado busca dar a las personas un “asiento de primera fila” a Israel con historias únicas y coloridas sobre la rica cultura e historia de este país.

Apodado IZZY , el servicio es como “si Netflix e Israel tuvieran un bebé”, según el material promocional de la startup.

Entonces, para aquellos que ya han pasado por Fauda y Shtisel y algunos otros programas israelíes notables en Netflix, y están buscando más sobre Israel, IZZY ofrece más de 50 horas de programación que abarcan unos 100 títulos diferentes y una docena de géneros actualmente.

La biblioteca incluye largometrajes como “Dawn”, basada en la novela Elie Weisel del mismo nombre de 1961, que cuenta la historia de un sobreviviente del Holocausto que se une al subsuelo judío, fue capturado por las autoridades británicas y condenado a muerte; cortometrajes como “Asa cumple 13 años”, un estudiante de 2017 que habla sobre un niño de un pequeño pueblo israelí que está a punto de celebrar su Bar Mitzvá y las presiones sociales y parentales que enfrenta; y documentales como “Love In: Israel”, un corto sobre seis parejas de diferentes orígenes, religiones y orientación sexual se enamoraron de sus parejas, y “Broken Branches”, un cortometraje galardonado de 2014 sobre una joven que detrás de su familia en Polonia en la víspera de la Segunda Guerra Mundial.

“Blues By The Beach”, otro documental, es un indie conmovedor de una hora lanzado por primera vez en 2004 sobre el famoso bar de música en vivo de Tel Aviv “Mike’s Place”, el sitio de un devastador ataque terrorista en 2003.

Por otro lado, hay documentales de interés humano como “30 kilómetros por hora”, sobre un joven que cumple un sueño de la infancia de viajar por Israel en un automóvil de juguete y “Vive o muere en Entebbe”, la historia de la tragedia personal de una familia. a raíz de la famosa redada de 1976, así como series explicativas como “Los primeros ministros”, una característica que analiza a los líderes que allanaron el camino para la fundación del estado y “En defensa de Israel”, que detalla las fuerzas armadas de Israel victorias y tribulaciones.

Se puede acceder a las ofertas de contenido de IZZY en todo el mundo a través de un navegador web desde distintos dispositivos, como computadoras personales, televisores inteligentes, teléfonos inteligentes y tabletas.

La plataforma estaba programada para lanzarse este otoño, pero los fundadores adelantaron la fecha de lanzamiento a mayo para satisfacer la demanda de ver contenido ya que millones se quedaron en casa debido a la pandemia. Se espera que las aplicaciones de IZZY para Apple, Android, Amazon y Roku se implementen el próximo mes.

“Israel no es un país ‘normal'”, dice Josh Hoffman, CEO y cofundador de IZZY. “Hay muchos factores diferentes que contribuyen a hacer de Israel un lugar muy especial para muchas personas diferentes, por muchas razones diferentes”, le dice a NoCamels, señalando las historias bíblicas y modernas, la mezcla de culturas (occidental, Medio Oriente, Europa), las tradiciones de las generaciones pasadas y los militares, que juegan un papel importante en todos los aspectos.

“Obviamente es una sociedad muy ecléctica. Hay tantas cosas interesantes y únicas que suceden aquí que en última instancia crean un entretenimiento tremendo “, dice Hoffman. Hay una oportunidad real en Israel para historias y personajes y un “tremendo talento” para las personas detrás de escena y frente a la cámara que puede hacer que el “contenido cobre vida”, explica a NoCamels.

“Cuando combina esas dos cosas, obtiene un excelente producto de entretenimiento, que es lo que esperamos traer al mundo. Estamos llevando a Israel a las salas de estar de las personas, por así decirlo”, amplió.

A través de la plataforma, los espectadores pueden tener una idea del espíritu único de Israel, detalló Josh Hoffman, CEO y cofundador de IZZY a NoCamels.

Si bien la popularidad de las plataformas de transmisión como Netflix, Amazon Prime y Apple TV, se ha disparado, particularmente mientras hay tanta distancia social en casa , Hoffman dice que IZZY no está tratando de reemplazar a Netflix y es muy diferente del proveedor de servicios de medios estadounidense que ofrece una amplia variedad de contenido a más de 180 millones de suscriptores . (IZZY ofrece su servicio a pedido y sin comerciales por $ 9.99 al mes).

“Creo que cuando miras la trayectoria de la televisión por cable, especialmente en lugares como Estados Unidos, comienzas con cuatro o cinco canales principales. A partir de ahí, se convirtió en cientos y miles de canales. Pasaste de tener canales generales, yo llamaría a Netflix un canal general general global, a canales nicho que llenaron diferentes vacíos de acuerdo con diferentes intereses. Definitivamente creemos que está sucediendo lo mismo y continuará sucediendo con la transmisión “, comenta.

“Para los amantes de Israel y las personas que quieren sentirse más cerca de Israel desde cualquier lugar del mundo, existe IZZY”, agrega.

El servicio tiene como objetivo aprovechar ese nicho (Hoffman lo llama una “pasión”) que la gente tiene por Israel y lo que significa para ellos. Lo hace a través de una variedad de contenido premium de larga duración en películas, programas de televisión y documentales, muchos de los cuales están en hebreo con subtítulos disponibles en varios idiomas, incluidos inglés, francés, ruso, árabe y español. Los espectadores también pueden encontrar contenido producido en esos idiomas.

“Nuestras pautas generales de contenido son que debe estar directamente conectado a Israel (filmado en Israel, sobre Israel, etc.) y relevante para el público global”, Hoffman le dice a NoCamels, “Actualmente tenemos 100 títulos y agregamos 10 más cada jueves”.

El plan es tener entre 500 y 750 títulos dentro del próximo año. Una mirada al material promocional revela que los próximos títulos incluirán “Cómo Tel Aviv se convirtió en la capital mundial del perro”, “All Shuk Up”, una característica en los diversos mercados de alimentos del país y “Chefs de Israel”.

Hoffman dice que el énfasis está en la cultura, el estilo de vida, la historia y el interés humano, y el equipo rechaza el contenido que no tiene un atractivo y relevancia global clara. Y hay un esfuerzo por mantener el contenido político al mínimo.

“Como en la mayoría de los países, Israel no es un lugar donde se pueda escapar de la política, pero gran parte del contenido político no es necesariamente relevante para el público global. Está hecho y es relevante para el público local, que vive en Israel y está directamente afectado por la política de Israel “, explica.

La misión de IZZY es hacer que ese contenido local sea accesible para un público más amplio. Películas como “La guerra de los 90 minutos”, un archivo ficticio de sátira que intenta resolver el conflicto israelí-palestino a través de un partido de fútbol, ​​y “Present Continuous” (HaHaim Bentaim en hebreo), una película sobre una madre israelí desesperada por defender a su familia. durante la Segunda Intifada al encerrarlos en la casa durante un largo fin de semana, son el tipo de películas que solo se ven en Israel o en festivales de cine judío, y de lo contrario pueden ser difíciles de encontrar. Pero están disponibles en IZZY.

Un buen número de los títulos son en realidad películas de estudiantes, un recurso sin explotar, Hoffman le manifiesta a NoCamels.

“Israel, por lo que he escuchado, tiene la mayor cantidad de escuelas de cine per cápita de cualquier país del mundo. Tenemos muchas películas excelentes para estudiantes en la plataforma y cortometrajes, con el talento que sale de las escuelas”, sostiene, y agrega que estas películas son tan” buenas como cualquier otra cosa que veas en cualquier plataforma”.

IZZY también ofrece una amplia gama de otros contenidos, que abarca desde “Tech Talk”, una galardonada serie de televisión que lleva la tecnología israelí al resto del mundo, hasta “Bird in the Room”, la historia de vida del poeta israelí y la compositora Tirza Atar, hija de Natan Alterman, quien murió a los 36 años, por “Hand and Hand”, un documental sobre el primer equipo nacional de lacrosse de mujeres menores de 19 años de Israel. También hay “Cornerstones: Hummus”, un documental sobre el elemento básico israelí “profundamente rico y nutritivo”, y “Israel’s Turning Soldiers Into Entrepreneurs”, un documental sobre la Unidad 8200, la rama de élite de las FDI especializada en ciberseguridad e inteligencia.

Al igual que Netflix, IZZY ofrece un servicio de transmisión por suscripción y una biblioteca de programas de cine y televisión, algunos de los cuales serán producidos internamente.

“En el futuro cercano, comisionaremos nuevas producciones, de forma independiente y a través de la coproducción con otras compañías de producción y distribución en Israel”, dice Hoffman, “Uno de nuestros principios rectores es elevar la industria del entretenimiento local en Israel”.

“Ya estamos aceptando lanzamientos, y también desarrollamos nuestros propios conceptos internamente”, agregó Hoffman, diciéndole a NoCamels que hay al menos 40 trabajos en proceso.

Si bien IZZY ha crecido orgánicamente desde su lanzamiento inicial, es una compañía con fines de lucro que busca fondos de capital de riesgo y otras inversiones para escalar sus servicios.

Por último, el CEO de IZZY expresó: “Creemos en mostrar a todo Israel y no presionar ningún mensaje o agenda que pueda hacerlo menos auténtico”. “Nuestra fortaleza es nuestra biblioteca de contenido. Todo nuestro asunto es que cada vez que inicie sesión en IZZY, encontrará algo que disfrutará”, concluyó Josh Hoffman.

Con información de NoCamels.