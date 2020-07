Israel desde el cielo

Con la música de fondo “Blue Sky” (Cielo Azul) el Ministerio de Turismo de mi país hizo una compilación de hermosos lugares de Israel vistos desde el cielo.

Como conozco todos esos lugares y no todos fueron subtitulados, quien quiera saber el nombre particular de alguno de ellos que me consulte en los comentarios.

El video se publicará mientras en Israel esta entrando el Shabat y todas las familias judías están en sus casas, en las sinagogas o viajando a la casa de los padres para recibir a “la novia”

Shabat shel shalom.