“Volver para atrás no es fácil. La situación en Israel no es linda”

Israel está pasando por la segunda ola de coronavirus. Con más de 1000 nuevos casos en un día, ya son casi 28 mil los contagiados. Es la cifra más alta de infectados desde que empezó la pandemia en el país. Mario Lev, presidente de la organización Latinoamericana, España y Portugal en Israel (OLEI), analizó en Radio Jai la situación que vive el país con la pandemia y la incertidumbre de la anexión.

“El rebrote es una cosa muy seria, el país hace una semana ya estaba en una normalidad prácticamente, los negocios empezaban a trabajar, había turismo interno, los restaurantes estaban llenos, empezó la actividad comercial. Las playas se llenaron después de estar tanto tiempo encerrados y de golpe empezaron los casos hasta llegar a los mil por día”, se lamentó y agregó: “Se están haciendo 20 mil estudios por día, eso también trae muchos más casos”.

El gobierno israelí está tomando nuevas medidas, puede haber reuniones de hasta 50 personas en lugares abiertos y 20 en lugares cerrados. Además, los barrios donde hay muchos contagiados están cerrados, pero el resto está libre. “Se está tratando de seguir una vida normal pero por ahora la situación no es linda. Volver para atrás no es fácil”, dijo.

Con respecto al turismo fue un golpe muy fuerte porque ya existían muchos países de Europa que estaban dispuestos a recibir a los israelíes y ellos ir a Israel a partir del 1 de agosto. Ahora todo eso dio marcha atrás. Europa ya abrió sus fronteras pero sacaron de la lista a Israel.

Con respecto a la anexión de territorios de Judea y Samaria que se esperaba que empezara el 1 de julio, Mario Lev declaró: “Netanyahu estaba dispuesto a realizar la anexión el 1 de julio con parte del apoyo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos empezó a dudar o querer rever qué tipo de anexión se iba a hacer y en qué zonas. Pero el golpe más fuerte fue la entrevista de Gantz con los americanos donde dio su posición diciendo que no es el momento, que hay que esperar que termine la pandemia, que hay que llegar a un acuerdo con los europeos. Él le abrió a Estados Unidos una puerta para que frenen un poco el proceso”.

“Los países que están en contra de Israel en Europa y siempre tienen declaraciones antisemitas también hacen declaraciones en contra de la anexión. Los países árabes no quieren entrar en el tema porque saben que es una cosa que se tendrá que realizar. También saben que a los palestinos no se los puede traer a una mesa para tratar el tema de un estado autónomo. Los políticos palestinos viven bien y no quieren cambiar, están cómodos. Israel les tiene que dar plata, agua, energía. Les gusta vivir así. Si les preguntan a los ciudadanos muchos dirían que prefieren estar bajo régimen israelí”, aseguró.

“Yo creo que algún tipo de anexión se hará. En parte tal vez. Es el momento porque Trump está en el gobierno y Estados Unidos apoya”.

Con respecto a la caída del empleo por las restricciones por coronavirus, explicó que los inmigrantes, cuando llegan al país hacen la cuarentena y que después “el que quiere trabajar consigue trabajo. Por ejemplo, hacen falta ingenieros, falta gente en empresas y fábricas. Todos los días recibo avisos. Es momento de aceptar un trabajo por más que no sea lo que esperaban. El país está pasando una crisis muy grande, muchos negocios están cerrando pero nosotros le seguimos consiguiendo empleo a la gente. Soy optimista”, finalizó.

