El arte como forma de inclusión de las personas con discapacidad

Juan Ignacio Acosta es un actor que trabaja relacionando el arte y la inclusión de personas con discapacidad. En diálogo con Radio Jai, explicó cómo cambió su trabajo a partir de la cuarentena.

Acosta señaló que “hace 18 años que trabajo relacionando el arte con la inclusión” y manifestó: “Trabajo en una compañía de arte inclusivo que ofrece talleres a personas con y sin discapacidad”.

“Lo que más me sorprendió en todos estos años, y me sigue sorprendiendo, es la capacidad de los artistas con discapacidad en tener un desprejuicio respecto de su cuerpo y los prejuicios internos que puede tener uno”, indicó el actor y subrayó: “Avanzan sobre el escenario de una manera libre y espontanea, no le temen al ridículo”.

Acostar hizo hincapié en que “a nivel comunitario me maravilla que las personas que no tienen un vínculo con la discapacidad tienen una empatía y una retroalimentación destacable. Eso habla del camino que estamos recorriendo como sociedad”.

Consultado por la forma en la que el Coronavirus y la cuarentena modificaron su trabajo, el actor destacó que “tuvimos la capacidad para adaptarnos rápidamente y de una manera eficiente al encuentro virtual. La dificultad no radicó en el cambio del espacio presencial al especio virtual”.

