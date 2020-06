Empresas israelíes lideran la revolución 5G

La tecnología israelí tiene la reputación de estar siempre al borde de la innovación. Por lo tanto, no sorprende que las startups locales también lideren cuando se trata de tecnología 5G.

La mejora dramática en las capacidades de telecomunicaciones proporcionadas por 5G, el estándar tecnológico de quinta generación para redes celulares, desatará una amplia gama de soluciones que en muchos aspectos cambiarán la vida tal como la conocemos. De hecho, está configurado para dar vida a lo que alguna vez fueron sólo fantasías de ciencia ficción, como vehículos autónomos, robots parlantes y realidad virtual.

Actualmente hay más de 25 empresas israelíes dedicadas a las tecnologías relacionadas con 5G, desde gigantes como Intel hasta pequeñas startups.

Uno de los veteranos de la industria en Israel es Zion Hadad, quien ahora dirige la startup RunEL NGMT Ltd. Hace más de 20 años, Hadad fue una de las personas que fue pionera en el esquema de Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA), que es parte de la capa física de 5G, así como 4G y tecnología celular anterior. Sin ser demasiado técnico, OFDMA es un esquema de modulación digital que permite aprovechar segmentos más pequeños del espectro de frecuencia con funcionalidad temporizada. Hadad recaudó alrededor de U$S 20 millones para su empresa Runcom, que después de varios años exitosos sufrió un doloroso revés, principalmente como resultado del colapso de 2008 y los nuevos desarrollos tecnológicos. Todavía existe, pero se vio obligado a dejar de operar. Con el interés en el crecimiento de 5G, Hadad decidió establecer RunEL en 2015. RunEL está desarrollando actualmente una serie de procesadores para estaciones base 5G que optimizan la conectividad con diferentes dispositivos.

El 5G se compone esencialmente de dos partes principales. Existe un sistema de red inalámbrica, o Radio Access Network (RAN), que es la forma en que el dispositivo se comunica con la estación base, la frecuencia utilizada y la velocidad de transmisión de datos. La segunda parte de la red 5G es la red central, que se utiliza para mantener la red funcionando de manera eficiente, permitiendo esencialmente los usos más complejos de la red, como la comunicación de máquina a máquina y los servicios de borde de la nube.

Nuestra visión es que cada suscriptor podrá alcanzar 10 megabits por segundo en cualquier momento, lo que equivale a varios miles de gigabytes al mes”, detalló Hadad a CTech. “Creé simulaciones e investigué nuestra infraestructura y descubrí que casi no hay necesidad de agregar nuevas antenas para actualizar Israel a 5G. Ya hay alrededor de 7,000-8,000 antenas en Israel y esta infraestructura está en condiciones suficientes para construir”.

La tecnología 5G básicamente opera en dos espectros: uno es de 6 GHz o de espectro inferior, el segundo es completamente nuevo y opera entre 28 GHz y 60 GHz.Estas frecuencias también se conocen como ondas milimétricas, que debido a su naturaleza física se comportan de manera diferente a las ondas de frecuencia más baja. Requieren una inversión mucho mayor en infraestructura ya que sus antenas sólo cubren un área de 100 metros. Según Hadad, pionero de RunEL, Israel no necesita ondas milimétricas en esta etapa y el Ministerio de Comunicaciones aún no ha abierto una licitación para estas frecuencias.

“Intel está muy involucrado en 5G en dos aspectos. Uno es a nivel del cliente, en computadoras portátiles y dispositivos móviles, donde proporcionamos las soluciones celulares y WiFi que permiten estas actualizaciones. Muchas de estas soluciones son desarrolladas por equipos aquí en Israel en colaboración con otros equipos en todo el mundo “, dijo por su parte Ilan Bressler, gerente general de soluciones de comunicación inalámbrica del grupo de cómputo del cliente en Intel. “El segundo aspecto en el que Intel está involucrado es la red central. Esta es esencialmente una nueva generación de servidores y estaciones base. La red central 5G está moviendo partes del centro de datos para formar parte de la red, brindando muchas más capacidades para permitir calidad de servicio, capacidad de respuesta y capacidad de administración de la red, lo que permite usos de extremo a extremo que antes no eran posibles. Intel lidera el camino aquí tanto en soluciones informáticas como de comunicación. Hay muchas nuevas oportunidades aquí, tanto desde un punto de vista tecnológico como de uso comercial que también es muy prometedor”.

Las empresas israelíes ofrecen una amplia gama de productos 5G, como soluciones de nube móvil en las instalaciones, análisis de datos para proveedores de servicios de comunicaciones, medios, soluciones y productos de acceso de telecomunicaciones. TetaVi Ltd.. Por ejemplo, tiene como objetivo disrumpir el sector del entretenimiento mediante el desarrollo de un método y un sistema para generar contenido de video de alta calidad para deportes, transmisión y aplicaciones de realidad virtual. En salud, la tecnología de Binah AI Ltd. permite la extracción de un gran conjunto de signos vitales y mediciones de estrés mental basadas en el análisis de un video tomado con cualquier dispositivo equipado con una cámara. NoTraffic Ltd. es una plataforma de gestión de tráfico autónoma diseñada para ciudades inteligentes, que busca abordar los desafíos del tráfico mientras desbloquea los beneficios de movilidad para las ciudades.

Otra empresa que cuenta con 5G para el éxito futuro es Saguna Networks Ltd. Saguna experimentó un cambio estratégico hace seis años, cuando comenzó a desarrollar productos informáticos de vanguardia. Edge computing mejora los tiempos de respuesta y ahorra ancho de banda al acercar la computación y el almacenamiento de datos a la ubicación donde se necesita. Saguna decidió pivotar después de comprender que existe una demanda cada vez mayor de redes que provienen de dispositivos IoT, juegos sociales, AR (Realidad Aumentada), VR (Realidad Virtual), así como vehículos autónomos, robots y drones.

“Todos estos nuevos desarrollos requieren, por un lado, una confiabilidad muy alta, así como una latencia muy baja”, dijo el CEO de Saguna, Ido Gur. “Muchas aplicaciones requieren IA para alcanzar un buen nivel de toma de decisiones y, a menudo, ese motor de IA está ubicado de forma remota. Por ejemplo, una cámara que analiza muchos parámetros diferentes. El análisis de la imagen puede requerir mucha informática y las cámaras pueden no hacerlo internamente, por lo que lo envían a un “cerebro central” que lo hace por ellos antes de enviar la información. Eso requiere mucha banda ancha, y si hay una gran distancia entre los dos y hay un retraso, es casi imposible de lograr. Estos problemas retrasaron muchos desarrollos tecnológicos”, añadió Gur.

Gur cree que el progreso continuo que se está haciendo en 5G y la computación en la nube ayudará a desbloquear muchas tecnologías prometedoras. “Las ventajas de la computación de borde y 5G son muy similares, ya que ambas son mucho más confiables y tienen baja latencia. La computación de borde y 5G se complementan y evolucionan juntas”, señaló Gur. “La compañía de telefonía móvil más grande de Corea del Sur, SK Telecom, ha comprado nuestros sistemas y lo están designando para el cliente final, lo cual es inusual ya que nuestro producto generalmente se usa para fines empresariales”.

Gur es optimista. Saguna, que emplea a unas 15 personas con base en Yokne’am Illit, está en una buena posición para beneficiarse del impulso de 5G. “La tecnología 5G tardó varios años en ingresar al mercado ya que 4G funcionaba bastante bien. Por lo tanto, hay muchas compañías sentadas en la cerca esperando que ocurra el cambio antes de hacer el movimiento. Ahora sentimos que el tráfico aumenta en esa dirección y que el mundo está despertando a 5G”.

Con información de ynet.