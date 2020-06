Tik Tok: La app china que se dirige a los niños y difunde material antisemita

Los extremistas de derecha han encontrado una nueva plataforma de medios sociales para difundir contenidos de odio en línea, tomando la nueva red social: TikTok, que es utilizada principalmente por niños pequeños, según reveló un nuevo estudio.

El estudio fue elaborado por Gabriel Weimann, profesor titular de Comunicación e investigador principal del Instituto para la Lucha contra el Terrorismo (ICT), junto a otro colega emérito de la Universidad de Haifa y un tercer docente invitado de la Universidad de Maryland, en el estudio también participó Natalie Masri, una asistente de investigación y estudiante de posgrado en ICT. Este estudio va a ser publicado en la revista académica Studies in Conflict and Terrorism.

Desarrollado por la empresa china ByteDance, TikTok es un producto relativamente nuevo en comparación con las plataformas de medios de comunicación social más antiguas y de mayor difusión de Facebook, Instagram y Twitter, que se han lanzado en el 2016 en China y en el 2017 en el extranjero. Sin embargo, no obstante, es una de las aplicaciones más populares que existen. Es la aplicación de más rápido crecimiento y es la séptima más popular de la década con más de dos mil millones de descargas. Además, cuenta con una base de usuarios de cientos de millones de personas.

La mayoría de los usuarios son niños pequeños y adolescentes, aunque los Términos de Servicio de la aplicación especifican que todos los usuarios deben tener 13 años o más, estos la utilizan para subir, ver y navegar por los memes y videos de sincronización labial.

Pero mientras que muchos usuarios sólo buscan subir memes humorísticos y entretenidos, otros usan la aplicación para difundir mensajes de odio, con muchos usuarios compartiendo propaganda neonazi y de supremacía blanca o llamando a la violencia contra los judíos y la gente de color.

La idea de la extrema derecha usando plataformas online para difundir el odio no es nada nuevo, y ha estado ocurriendo por lo menos durante tres décadas. Muchos se dirigen a tableros de imágenes, foros, sitios web y, por supuesto, a los medios de comunicación social. Esto se debe principalmente a la naturaleza del Internet, y a lo libre y abierta que es la comunicación en línea. Internet no puede regularse fácilmente, sin embargo, es muy accesible y puede proporcionar anonimato. Por lo tanto, no es sorprendente que la extrema derecha, los criminales y los terroristas exploten esto para sus propósitos personales.

Ha habido una considerable atención académica sobre la presencia de extremistas de derecha que difunden contenidos de odio en línea, pero la atención se ha centrado principalmente en las principales plataformas de medios de comunicación social como Facebook, Twitter e Instagram, por no hablar de los sitios llenos de contenido como 4chan.

TikTok ha sido en gran medida pasado por alto por los estudiosos, pero el potencial de que se difunda contenido odioso en la aplicación es mucho mayor, debido a su uso generalizado y a la corta edad de sus usuarios. El 90% de los usuarios de TikTok dicen que usan la aplicación a diario, y el 41% de sus usuarios tienen entre 16 y 24 años. Esto se ve facilitado por lo fácil que es de usar y por la forma en que se dirige a un público más joven desde el principio.

Sin embargo, también ha estado lleno de contenido odioso y perturbador.

El estudio dio ejemplos de partidarios del ISIS que usaron la aplicación para difundir propaganda e incluso publicar videos de decapitaciones, así como contenido de reclutamiento. Otros contenidos de este tipo que el estudio señaló fueron numerosos mensajes antisemitas, incluidos vídeos que promovían la negación del Holocausto y las teorías de conspiración antisemita.

El estudio profundizó en esto utilizando una metodología buscando temas en la aplicación que se asocian típicamente con la extrema derecha. El estudio encontró que la mayoría de ellos estaban relacionados con el antisemitismo y la negación del Holocausto. Esto incluía videos de mítines nazis con una variedad de mensajes antisemitas, como #hitlerdidnothingwrong. Otros estudios se centraron en la homofobia y el racismo, incluyendo un video de un joven que decía “los blancos necesitan empezar a poseer algunas personas negras, así que toma a tus amigos negros y véndelos”. Otro video convierte a Brenton Tarrant, los extremistas responsables del tiroteo de la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda en la introducción de un videojuego de ficción llamado Brenton Tarrant’s Extreme Mosque Shooter, con la opción de “iniciar” y “cargar el juego” junto a una foto de Tarrant.

Otra tendencia que encontró el estudio fue que muchos relatos llevaban el nombre de atacantes y eslóganes de extrema derecha. Esto incluye cuentas con nombres de individuos como Brenton Tarrant, por organizaciones como el Klu Klux Klan, y usando códigos, como el número 88, un código numérico de supremacía blanca que se refiere a “Heil Hitler”.

Otra forma de rastrear la propagación del odio en la aplicación es viendo la cantidad de resultados y opiniones asociadas a un hashtag en particular. Por ejemplo, al tratar de buscar “AdolfHitler” o “KKK” aparecerá: “no se encontraron resultados” o “esta frase puede estar asociada con el comportamiento odioso”, también se pueden utilizar hashtags de las mismas frases.

Entre los más populares de estos odiosos hashtags están #hailhitler, que tiene más de 3 300 vistas; #boogaloo, que hace referencia a una futura guerra civil y tiene 12,8 mil vistas; #whitegenocide, una teoría de conspiración de supremacía blanca que tiene 61,5 mil vistas.

Y en lugar de mostrarse principalmente a los adultos, la mayoría de los usuarios de la aplicación son niños.

El estudio concluye señalando que los moderadores de TikTok son muy ociosos, al igual que sus requisitos. Esto a pesar de que los Términos de Servicio establecen que los usuarios no pueden subir ningún contenido que sea incendiario, ofensivo, odioso, discriminatorio, racista, sexista, antagónico o criminal. Sin embargo, la aplicación todavía no ha hecho cumplir estas reglas.

Además de los problemas mencionados, TikTok también es muy vulnerable a la piratería informática. El estudio cita un informe de investigación del 2020 de la empresa israelí de seguridad cibernética, Check Point, que reveló que los piratas informáticos pueden explotar las fallas de la aplicación para enviar mensajes que podrían apoderarse de las cuentas y acceder a videos e información privada.