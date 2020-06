Suecia e Israel se asocian para impulsar proyectos de I+D

Vinnova, la Agencia de Innovación de Suecia; Business Sweden, el Consejo de Comercio e Inversión de Suecia y la Embajada de Suecia en Israel están lanzando una asociación de colaboración con Israel y la organización sin fines de lucro Startup Nation Central (SNC), con sede en Tel Aviv, para promover la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, anunció SNC el martes.

Como parte de la iniciativa conjunta, llamada The Connector, las entidades tendrán como objetivo catalizar proyectos conjuntos de I + D innovadores y orientados al comercio entre los dos países, y permitir a las empresas e instituciones académicas de Israel y Suecia participar en el desarrollo conjunto, compartir datos, y formar asociaciones. La iniciativa está abierta a nuevas empresas en todas las etapas, corporaciones multinacionales que operan en Suecia e Israel, grandes empresas, instituciones de investigación y académicos.

Según un proyecto similar financiado por la Agencia Sueca de Innovación, el presupuesto de Connector es de aproximadamente 2 millones de euros. El presupuesto anual de la agencia de innovación sueca Vinnova es de 10 millones de euros anuales, que se utiliza para financiar a los participantes del proyecto sueco Eurostar, generalmente de 25 a 30 proyectos por año.

“La innovación nunca ha sido más importante para abordar los desafíos globales”, dijo en un comunicado Ibrahim Baylan, ministro de Negocios, Industria e Innovación de Suecia. “Israel y Suecia representan los centros de startups más fuertes en nuestras respectivas regiones y pueden ofrecer soluciones competitivas en los mercados globales. Soluciones que son muy necesarias en un mundo que enfrentara una recesión económica después de combatir la pandemia y salvar vidas humanas”, agregó.

Por otro lado, durante una conferencia de manera virtual centrada en inteligencia artificial, Baylan manifestó: “En el mundo de hoy, que se enfrenta a una pandemia mundial, se puede decir que la innovación nunca ha sido más importante de lo que es ahora”.

La idea de crear The Connector surgió de un programa similar que Suecia tiene con Suiza. Ese programa, llamado SWII, ayudó a crear 39 proyectos financiados con fondos públicos sólo en los últimos seis años. The Connector es el primer programa de este tipo que ve a Suecia asociarse con un país no perteneciente a la Unión Europea.

Al igual que Israel, Suecia es un país pequeño con una población de aproximadamente 10 millones y es conocido por su gran número de empresas multinacionales innovadoras y nuevas empresas en auge. Las innovaciones originarias de Suecia incluyen Skype, Spotify, Minecraft y Candy Crush, por nombrar algunas.

“Es más que natural fomentar la colaboración entre dos naciones innovadoras para sus beneficios mutuos. Israel, por ejemplo, puede aprender de Suecia cómo crear Unicornios a partir de empresas locales nuevas como Skype, Spotify y Soundcloud. Israel puede colaborar con empresas suecas en movimiento autónomo, ciencias de la vida, agricultura de precisión, cibernética y mucho más”, dijo Ami Appelbaum, presidente de la Autoridad de Innovación de Israel y científico principal durante la conferencia en línea.

Por último, el ministro israelí de Ciencia y Tecnología, Yizhar Shai, expresó en la conferencia digital en vivo que tanto Israel como Suecia son líderes en innovación y líderes en inversiones de capital de riesgo y tienen un fuerte interés en la tecnología y el espíritu empresarial. “Espero que esta iniciativa sea sólo el comienzo de más actividades en el futuro”.

Con información de Ynet.