Alemania no tomará represalias si Israel anexa territorios de Judea y Samaria

Alemania no responderá con dureza al plan de Israel de aplicar su soberanía en partes de Judea y Samaria, dijo el lunes un funcionario diplomático en Jerusalem.

Si bien la extensión de la soberanía israelí probablemente causaría cierto grado de daño a los lazos bilaterales, Berlín ha dejado claro que no planea promulgar sanciones contra el Estado judío ni reconocer un “Estado palestino”, dijo el funcionario.

“Alemania no se irá por las ramas”, añadió, hablando con los periodistas israelíes en condiciones de anonimato. “Los alemanes no están a favor de las sanciones, y no reconocerán un Estado palestino. Son pragmáticos. Su principal objetivo es garantizar la estabilidad [regional]. No quieren causar un gran disgusto. Más bien, van a buscar maneras de animarnos a nosotros y a los palestinos a volver a las conversaciones”.

El Ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas visitará Israel el miércoles para una reunión con su homólogo Gabi Ashkenazi. Berlín se opone firmemente a la anexión y ha dejado su opinión inequívocamente clara.

“Pero por el camino, conozco a los alemanes – su respuesta será probablemente más en el área de la atmósfera”, dijo el funcionario. “Se volverán menos abiertos a escucharnos y a nuestras preocupaciones, y puede ser más difícil para nosotros conseguir que nos ayuden en varios ámbitos”.

También se puede esperar que Alemania oriente su respuesta a la anexión a los vecinos de Israel, continuó el funcionario. “Si ven que las reacciones de Jordania y Egipto serán menos duras de lo esperado, los alemanes también serán más indulgentes”. Pero incluso en el peor de los casos de violencia y si Jordania cancela su acuerdo de paz con Israel, los alemanes seguirán siendo moderados en su respuesta, dijo el funcionario.

Maas está listo para advertir al Primer Ministro Benjamin Netanyahu contra la aplicación de la soberanía israelí de partes de Judea y Samaria durante su visita, diciendo que la medida dañará los lazos de Israel con la Unión Europea y con Alemania, a pesar de la importancia de la relación con Berlín, según un informe del Canal 13 el viernes.

En medio de la dura oposición de la Unión Europea y la ambivalencia de los Estados Unidos, que está lidiando con múltiples crisis internas, Netanyahu ha dicho que tiene la intención de seguir adelante con el plan de soberanía. Ha declarado repetidamente su determinación de extender la soberanía israelí en los poblados, además del Valle del Jordán, un total de alrededor del 30 por ciento de Judea y Samaria, siempre que tenga el apoyo de los Estados Unidos.

El primer ministro ha estado trabajando en las últimas semanas en el desarrollo de mapas de alta resolución para el proceso, basados en los mapas del plan de paz de la administración Trump, y tiene la intención de que el esquema sea aprobado por los ministros del gobierno o por el Knesset, según el informe televisivo.

Maas también se reunirá con el Ministro de Defensa Benny Gantz, según el informe, citando a altos funcionarios israelíes y fuentes diplomáticas europeas.

Los representantes alemanes asumirán la presidencia tanto de la Unión Europea como del Consejo de Seguridad de la ONU el 1 de julio, el mismo día en que la anexión puede avanzar según el acuerdo de coalición del nuevo gobierno israelí.

Maas tiene la intención de dejar claro a Israel que su plan de soberanía obligará a Alemania a elegir entre su alianza con Israel, y el derecho internacional y los valores de la Unión Europea, según el informe.

En las últimas semanas Maas mantuvo conversaciones con el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo sobre el tema de la “anexión”, expresando su grave preocupación por la medida. También habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y con el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh.

Alemania está tratando de encontrar la manera de evitar una crisis internacional y presentar una alternativa que permita reanudar las negociaciones entre Israel y los palestinos.

Varios días después de la visita de Maas, se espera que se celebre una importante cumbre de ministros de relaciones exteriores europeos para debatir la “anexión”. Tanto los altos funcionarios israelíes como los diplomáticos europeos creen que, si la “anexión unilateral” sigue adelante, como desea Netanyahu, los Estados europeos podrían evaluar aplicar sanciones contra Israel.

Sin embargo, las noticias del Canal 12 informaron que si la aplicación de la soberanía no tiene lugar en julio, podría ser pospuesta indefinidamente debido a la situación política en los EE.UU., y se espera que el Presidente Donald Trump esté preocupado por las próximas elecciones de noviembre.