Hava Alberstein: Una exitosa carrera de 50 años

Hava Alberstein es una reconocida cantante, compositora, letrista, arreglista musical y actriz israelí. Es una de las más destacadas cantantes israelíes, con una carrera que se ha dilatado a lo largo de más de cuarenta años. Aunque su estilo más característico es el folclore yiddish, ha hecho incursiones en muchos otros géneros musicales. Nació en la ciudad de Szczecin, en el norte de Polonia, pero emigró a Israel con su familia a los cuatro años de edad, y pasó su infancia y juventud en Kiryat Chaim. En 1964, cuando contaba diecisiete años, su actuación en un club nocturno de Jaffa le abrió las puertas para firmar su primer contrato discográfico, con CBS. Cuando fue llamada a filas por las Fuerzas de Defensa Israelíes, se dedicó a entretener las tropas con sus actuaciones musicales, lo que resultó determinante para su lanzamiento al estrellato.

A partir de la década de 1980, comenzó a escribir sus propias canciones. Su disco Mehagrim (“Inmigrantes”) se compone fundamentalmente de temas de su propia autoría. Cuestionó públicamente la política del gobierno israelí durante la Primera Intifada, y una versión de la canción tradicional de Pésaj, “Jad Gadya”, incluida en el Álbum “London” (1989), fue prohibida momentáneamente su emisión en las radios oficiales israelíes. Si bien a posterior el Fiscal general Yosef Harish declaró que la prohibición fue “una injustificable violación de la libertad de expresión”, es raramente difundida desde entonces. El tema fue utilizado en la banda musical de la película Free Zone (2005) dirigida por Amos Gitai.

Ha grabado más de 60 discos, muchos de los cuales han sido discos de oro o de platino. Seis de ellos han recibido el premio Kinor David (Arpa de David). Es una de las más famosas cantantes israelíes en yiddish, aunque ha cantado también en hebreo, inglés y árabe.

Como actriz, intervino en la película Intimate Story. Está casada con el cineasta Nadav Levitan, quien en 1995 realizó un documental sobre Alberstein, titulado Too Early to Be Quiet, Too Late to Sing, y es también el autor de las letras de su disco “End of the Holiday”. Chava Alberstein es la autora de la música de dos de las películas de su esposo, Stalin’s Children y Groupie.

