Munich prohíbe las estrellas amarillas en las protestas después de que grupos judíos expresen su preocupación

Alemania ha visto varias protestas en ciudades de todo el país en contra del estricto bloqueo que el gobierno impuso para contener el avance del el coronavirus, y en algunos, los manifestantes han usado las Estrellas de David amarillas para parecerse a las que los nazis obligaron a los judíos a usar durante el Holocausto.

Estas estrellas a menudo dicen “no vacunado” o “la vacunación te liberará”, una obra de teatro sobre el eslogan irónico que se muestra en varios campos de concentración nazis, como Auschwitz. Los líderes judíos y los funcionarios públicos han expresado su preocupación por la retórica.

Josef Schuster, jefe del Consejo Central de Judios en Alemania, calificó la exhibición de “trivialización del Holocausto”.

La ciudad de Múnich tomó medidas el domingo, prohibiendo la exhibición de estrellas amarillas en las manifestaciones. Aquellos que no cumplan con la regulación enfrentan una multa, según el servicio de Radiodifusión Bávara, aunque la cantidad no fue dada.

Alemania no obliga a los ciudadanos a vacunarse, pero el año pasado, después de un brote de sarampión, prohibió a los niños y educadores de las escuelas si no hubieran sido vacunados o inmunizados de forma natural. No asistir a la escuela conlleva una multa, lo que proporciona un incentivo indirecto para inmunizar.

El gobierno ha reiterado que, en caso de que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus, los ciudadanos pueden elegir vacunarse.

Siguiendo el ejemplo de Múnich, un político en el antiguo estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, propone una ofensiva similar. Rüdiger Erben, del Partido Socialdemócrata, llamó el domingo a quienes exhiben esa propaganda “antisemitas del tipo más repulsivo”.

Las teorías de conspiración antisemitas que proponen la responsabilidad judía por el coronavirus han ganado fuerza entre la periferia de Alemania, y el país informó recientemente el mayor número de crímenes antisemitas desde 2001.

