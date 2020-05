Anonymous vuelve con la promesa de revelar los secretos de la brutalidad policial estadounidense

El grupo hacktivista Anonymous ha declarado el inicio de la guerra contra el Departamento de Policía de Minneápolis, acusándola de brutalidad policial en la detención y asesinato de George Floyd.

En un mensaje publicado en Facebook de Anonymous, el colectivo descentralizado de hackers ha regresado en buen estado cibernético.

Un narrador enmascarado informó que “no confían en una organización corrupta que lleva la justicia del país, así que van a mostrar todos los crímenes que han ocultado al mundo”.

Anonymous ha declarado que el Departamento de Policía de Minneápolis cuenta con un horrible rastro de violencia y corrupción, y cerca de 193 personas han muerto asesinadas por policías de esta fuerza.

“La gente ha tenido suficiente de esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo”, señaló el narrador enmascarado. Anonymous insistió en su mensaje que la fuerza policial existe para “llevar a cabo la voluntad de la clase dominante criminal”.

De esta manera, Anonymous se estableció una misión clara: Ventilar los trapos sucios de la brutalidad policial en USA.

We are interventionist.

We are hacktivist.

We are journalist.

We are activist.

We are justice.

We are legion.

Expect us.

We are from the internet.

We are #Anonymous.

We are everywhere.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/NU3FXG7SCp

— Anonymous (@LatestAnonNews) May 31, 2020