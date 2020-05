Gal Gadot sorprende a enfermeras de Detroit: “Ustedes son verdaderas inspiraciones”

La actriz israelí y Wonder Woman, Gal Gadot, sorprendió a las enfermeras de Detroit vestidas de Wonder Woman en Good Morning America el miércoles por la mañana, diciéndoles que son los verdaderos superhéroes.

“Son valientes, desinteresados, poseen una fuerza increíble y salvan vidas, ya sabes, superhéroes”, dijo el presentador TJ Holmes.

El programa echó un vistazo al personal médico de emergencia en el Hospital Henry Ford en Detroit, Michigan, que se disfrazó de varios superhéroes, muchos de los cuales llevaban máscaras, camisetas y pañuelos médicos de Wonder Woman.

Holmes entrevistó a cuatro miembros del personal médico del hospital, todos los cuales vestían camisas de Wonder Woman, porque, “Wonder Woman cree en las personas. Ella cree en el amor. Salva a las personas cuando no pueden salvarse a sí mismas. Es la chica más fuerte que yo saber “, dijo Erin Cavanagh, uno de los cuatro profesionales médicos que participaron en el programa.

Las enfermeras explicaron que el atuendo puede ser estimulante para los pacientes, así como alentar al usuario. Es “un poco diferente”, dijo Beth Gonzales, otra profesional médica en el equipo de Wonder Woman. “Me siento un poco empoderado”.

Durante su conversación virtual con Holmes debido a restricciones de coronavirus, los cuatro profesionales médicos se unieron a la propia Mujer Maravilla, Gal Gadot.

These Detroit health care heroes dress up in Wonder Woman shirts to uplift their patients and give themselves strength while on the front lines of the pandemic.@TJHolmes gave them the ULTIMATE super hero surprise with Wonder Woman herself @GalGadot! pic.twitter.com/F05QHKmv1m

— Good Morning America (@GMA) May 27, 2020