Los incidentes antisemitas del 2019 en Estados Unidos llegaron a su nivel más alto desde 1979

La comunidad judía estadounidense experimentó el nivel más alto nivel de incidentes antisemitas el año pasado, desde que comenzó el rastreo en 1979, con más de 2,100 actos de asalto, vandalismo y acoso reportados en los Estados Unidos, según nuevos datos de ADL (la Liga Antidifamación). El número récord de incidentes se produjo cuando la comunidad judía se enfrentó a ataques antisemitas viciosos y letales contra comunidades en Poway, Jersey City y Monsey, y una serie de ataques violentos en Brooklyn.

La Auditoría de Incidentes Antisemitas de ADL de 2019, publicada hoy, encontró que el número total de incidentes antisemitas en 2019 aumentó un 12 por ciento con respecto al año anterior, con un preocupante aumento del 56 por ciento en agresiones. La auditoría encontró que hubo, en promedio, hasta seis incidentes antisemitas en los Estados Unidos cada día del año, el nivel más alto de actividad antisemita jamás registrado por ADL.

El año incluyó cinco muertes directamente relacionadas con la violencia antisemita y otras 91 personas atacadas con agresiones físicas. Se reportaron incidentes en cada uno de los 48 estados contiguos del país y Washington, D.C. Más de la mitad de los asaltos a nivel nacional tuvieron lugar en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, incluyendo 25 en Brooklyn.

“Este fue un año de actividad antisemita sin precedentes, un momento en que muchas comunidades judías en todo el país tuvieron encuentros directos con el odio”, dijo Jonathan A. Greenblatt, CEO de ADL. “Esto contribuyó a un clima creciente de ansiedad y miedo en nuestras comunidades. Estamos comprometidos a luchar contra esta creciente ola de odio, y duplicaremos nuestro trabajo con líderes electos, escuelas y comunidades para poner fin al ciclo de odio “.

El Centro sobre Extremismo de ADL identificó 234 incidentes contra sinagogas y centros comunitarios judíos en 2019. Incluyendo el tiroteo de un supremacista blanco en el centro de Chabad en Poway, California, que mató a una mujer de 60 años que estaba de luto por la muerte reciente de su madre, e hiriendo a tres más, incluido el rabino.

Principales hallazgos:

En 2019, ADL contó un total de 2,107 incidentes antisemitas en los Estados Unidos, un aumento del 12 por ciento de los 1,879 incidentes registrados en 2018.

La Auditoría de ADL clasifica todos los incidentes en tres categorías: asalto, acoso y vandalismo. Del total de incidentes reportados en 2019:

Acoso: Hubo 1,127 incidentes de acoso, casos en los que uno o más judíos denunciaron sentirse acosados por el lenguaje o las acciones antisemitas. Los actos de acoso aumentaron un 6 por ciento de los 1,066 casos registrados en 2018.

Vandalismo: hubo 919 incidentes de vandalismo, casos en los que se dañó la propiedad de una manera que perjudicó o intimidó a los judíos. Las esvásticas, que generalmente se interpretan como símbolos de odio antisemita, estuvieron presentes en 746 de estos incidentes. Los actos de vandalismo antisemita aumentaron un 19 por ciento con respecto a los 774 casos en 2018.

Asalto: hubo 61 incidentes de asalto, casos en que los individuos fueron atacados físicamente con violencia acompañados de evidencia de animosidad antisemita. Los asaltos antisemitas aumentaron un 56 por ciento respecto a los 39 casos en 2018. Once de los 61 asaltos fueron perpetrados con armas mortales como pistolas o cuchillos. Los 61 incidentes de asalto perjudicaron a 95 víctimas, incluidas cinco muertes. Hubo incidentes reportados en todos los estados, excepto Alaska y Hawái. Los estados con mayor número de incidentes fueron Nueva York: 430, Nueva Jersey: 345, California: 330, Massachusetts: 114 y Pensilvania: 109. Combinados, estos estados representan casi el 45 por ciento del número total de incidentes.

El Centro sobre Extremismo de ADL ha recopilado los datos completos de 2019, así como los datos de los dos años anteriores, en el Mapa H.E.A.T. de ADL, una herramienta interactiva en línea que permite a los usuarios trazar geográficamente incidentes y eventos antisemitas a nivel nacional y regional.

“Está claro que debemos permanecer atentos al trabajar para contrarrestar la amenaza del antisemitismo violento y denunciarlo en todas sus formas, independientemente de la fuente e independientemente de la afiliación política de sus proponentes”, dijo el Sr. Greenblatt. “Tenemos que asegurarnos que las sinagogas y los centros comunitarios tengan las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el próximo ataque potencial. Planeamos trabajar con miembros del Congreso y otros funcionarios electos este año para asegurar los fondos necesarios y para que todos los estados exijan un programa de educación sobre el Holocausto, que puede servir como un elemento disuasivo efectivo para futuros actos de odio “.

En 2019, ADL registró 270 incidentes antisemitas atribuidos a grupos extremistas conocidos o individuos inspirados en ideologías extremistas. Esto representa el 13 por ciento del número total de incidentes.

Las escuelas K-12, así como los colegios y universidades, continúan experimentando un número significativo de incidentes antisemitas. ADL registró 411 incidentes en escuelas no judías K-12 en 2019 (un 19 por ciento más que los 344 casos registrados en 2018), y 186 incidentes en colegios y universidades (un 10 por ciento menos que los 201 casos registrados en 2018).

En 2019 hubo 234 incidentes reportados en instituciones judías como sinagogas, centros comunitarios judíos y escuelas judías, una disminución del 12 por ciento de los 265 casos en 2018. Más de 170 fueron incidentes de acoso y 60 fueron actos de vandalismo. Cincuenta de los incidentes contra instituciones judías fueron perpetrados por extremistas domésticos.

Al menos 170 incidentes antisemitas en 2019 hicieron referencia a Israel o al sionismo. De ellos, 68 tomaron la forma de los esfuerzos de propaganda de los grupos supremacistas blancos, que intentan fomentar las creencias anti-Israel y antisemitas. La mayoría de los incidentes restantes fueron expresiones de animosidad anti-Israel que incorporaron imágenes antisemitas o acoso y demonización de estudiantes judíos por su conexión real o supuesta con Israel.

La Auditoría ofrece una imagen de una de las formas en que los judíos estadounidenses se encuentran con el antisemitismo, pero una comprensión completa del antisemitismo en los Estados Unidos también requiere otras formas de análisis, que incluyen, entre otras, encuestas de opinión pública, evaluaciones del antisemitismo en línea y exámenes de la actividad extremista, todo lo que ADL ofrece en otros informes, como ADL Global 100, Quantifying Hate: A Year of Anti-Semitism on Twitter, Online Hate and Harassment: The American Experience, Murder and Extremism in the United States in 2019, y ADL Survey of American Attitudes Toward Jews.