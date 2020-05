Pacto con Irán: Rechazan una maniobra del oficialismo para que un ex titular de Interpol no sea investigado

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó in limine un pedido del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, para que no se investigue el rol del ex titular de Interpol, Ronald Noble, en las maniobras para encubrir supuestamente a Irán en la causa del atentado contra la AMIA.

Se trata de una jugada dos puntas. Por un lado, Zannini había pedido que Noble declare como testigo directamente en el juicio oral con el deseo de que se anule el caso. Zannini está procesado en ese juicio oral que tiene el tribunal oral federal 8 (TPF 8) y que la vicepresidente no quiere que arranque. Dentro de la “mesa judicial K”, Zannini es uno de los más preparados abogados que defienden a Cristina y el “cerebro” de jugadas bien armadas.

Por otro lado, Cristina Kirchner también intenta anular directamente el juicio basándose en una imprecisa denuncia de “presiones” de la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ana Figueroa. Lo hizo en un Twitter poniendo en boca de la magistrada una inexistente acusación contra el ex representante de Mauricio Macri ante el Consejo de la Magistratura y actual jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques. Luego llevó “datos falsos” de la declaración de Figueroa a la CIDH y después hizo que 20 legisladores ultra K denunciaran a Mahiques y todo el resto de los miembros la llamada “mesa judicial” de Cambiemos.

Martínez de Giorgi, que subroga el juzgado de Claudio Bonadio desde su muerte en febrero pasado, sostuvo el miércoles pasado que “no se advierte cómo el pedido de informes (sobre Noble) podría interferir en el desarrollo del proceso en el TOF 8”. Por otra parte, “no puede dejar de mencionarse que el solicitante (Zannini) no resulta parte en este expediente a partir de la elevación parcial a juicio dispuesta con fecha 5 de marzo de 2018, por lo que las consideraciones que estime pertinentes respecto de pedidos de la querella como así también, las medidas de prueba a realizar no deben ser efectuadas ante este Juzgado sino en el citado Tribunal de Juicio”.

Además, las medidas de pruebas, recordó Martínez de Giorgi fueron ordenadas por la Cámara Federal porteña dejando en instrucción a un grupo de investigados que no fueron a juicio oral, entre ellos Noble. El juez recordó que ese tribunal de alzada ordenó varias medidas de prueba. “Uno es enfocar la atención en la actuación cambiante, de ciertos miembros de Interpol a lo largo de las negociaciones, la puesta en práctica del artículo 7 del Memorándum y después. Desde ese punto de vista, corresponderá en lo que sigue revisar la manera en que se ha instado la participación en el proceso de Ronald Noble, merituando las intervenciones formales e informales que tuvo”, dice la resolución de la cámara federal citada por Martínez Di Giorgi a la que accedió Clarín.

Tomas Farini Duggan, abogado de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, dijo a este diario que con esta resolución de Martínez de Giorgi “reforzaré mi pedido para que el TOF 8 rechace tomarle declaración como testigo a Noble. Una persona no puede estar imputada en instrucción y, a la vez, ser testigo en un juicio oral”. El juez resolvió “tener presente” por ahora tomarle declaración indagatoria a Noble como pidió Farini Duggan.

Como prueba para investigar a Noble, el juzgado pidió a Interpol copias de las circulares rojas contra cinco iraníes, acusados de ser los autores intelectuales del atentado, a las cuales tras la firma del pacto con Irán en enero de 2013 se le agregó, durante la gestión de Noble al frente de Interpol, una consigna que dice que la Argentina e Irán se encuentran “negociando una solución diplomática” a la cuestión. Para la querella se trata de una “flexibilización” de las alertas. En Twitter, Noble ha negado reiteradamente haber participado de maniobra alguna y mantuvo una pulseada epistolar con el juez Bonadio que lo quería indagar.

También, solicitó copias de las presentaciones efectuadas por Irán a Interpol pidiendo que se levanten las circulares rojas y negándose a sacar ese banner que ven todos los funcionarios de Migraciones del mundo en sus computadoras a la hora si detienen a los iraníes.

La querella también requirió “copias de las propuestas efectuadas por noble como solución para dar fin a la controversia entre Irán y la Argentina sobre el tema AMIA efectuadas en el año 2005” que, a su criterio, son parecidas al texto del Memorándum de Entendimiento firmado por el ex canciller Héctor Timerman, tal como denunció el fiscal Alberto Nisman antes de su crimen.

Para Farini Duggan “las pruebas más fuertes que podrían vincular a Noble son las declaraciones del ex vicecanciller Roberto García Moritan y del ex jefe de Interpol Argentina comisario Luis Fuensalida”. En su declaración testimonial, Fuensalida señaló que para 2005, “un asesor jurídico de Interpol (el doctor Martha) puso sobre la mesa soluciones para las circulares rojas que el juez Canicoba y Nisman rechazaron”. “Una propuesta era la de un jury “con probada idoneidad” que mediara en la controversia (nombró al juez español Baltazar Garzón); y otra un panel de dos juris consultados para cada parte”, agregó Fuensalida. “Noble fue el responsable de comunicar las propuestas, pero desconozco quién las ideo. La segunda de las propuestas tiene llamativa coincidencia con el memorándum de entendimiento firmado con Irán en el año 2013”, agregó el comisario. Fuensalida declaró que la firma del memorándum podría haber suspendido las alertas rojas hasta tanto se expusiera la Comisión de la Verdad -que había creado el pacto con Irán- y que Noble suspendió las circulares rojas “entre 2004 y 2007 sin que lo hubiera pedido un juez”, en contra de la cortada de los K.

Luego se descubrió que el supuesto mail de Noble contra la denuncia de Nisman que leyó Timerman en una cadena nacional para intentar contrarrestar la denuncia de Nisman en enero de 2015 “se redactó en una computadora de Cancillería”. Mientras que Garcia Moritan declaró que en 2005 una delegación iraní propuso un acuerdo parecido y que el ex presidente Néstor Kirchner lo rechazó. La jugada a dos puntas demuestra el interés de la vicepresidente por impedir que avance este juicio oral, el que más repercusión internacional tiene.

Fuente: Clarin.