Respiradores artificiales de un proyecto guatemalteco-israelí costarán 10 veces menos y se fabricarán en América Latina

Un equipo Israelí Guatemalteco ha estado trabajando 24/7 para desarrollar un producto, VentiLab IG (por ‘Israel-Guatemala’), para abordar un problema que puede surgir debido a la escasez de respiradores en todo el mundo por la pandemia de COVID 19, pero especialmente Guatemala, Israel y las regiones que puedan interesarse.

Shay Salamon, uno de los líderes del proyecto, es especialista en preparación y respuesta antes de desastres,y explicó en Radio Jai el proyecto que está pronto a comenzar su etapa de producción.

“Lamentablemente las imágenes que llegaron desde Europa en principio, en países como España o Italia donde el sistema de salud prácticamente colapsó, hizo que con un amigo y ahora socio en Guatemala y también desde Israel, nos uniéramos para poder diseñar una solución para la escasez de ventiladores”, dijo Salamon.

Moisés Izquierda, guatemalteco, dueño de “Robótica PI” conocida en instituciones alrededor del país a través de la marca “Roboteach”, y Ben Kook, diseñador industrial israelí, centrado en la innovación y la estrategia de diseño, forman parte del proyecto.

Dijo Shay respecto a las necesidades de América Latina: “Sabemos que en algún momento vamos a estar en una situación complicada y desafiante, y en ese sentido queríamos brindar algo rápido que de una solución amplia tanto al paciente como al usuario, y que responda a los estándares internacionales, pero que sea accesible en precio y que se pueda producir en los países de ésta región”.

Los respiradores VentiLab IG podrían tener un costo en el mercado de diez veces menos que los equipos más complejos, y se está preparando una fabrica capaz de producir 100 equipos semanales, con posibilidad de aumentar la cantidad en caso de ser necesario.

“En el precio de un ventilador avanzado se podrían obtener 10 de los que fabricaremos. Lo ideal en un mundo que pueda responder a una pandemia y las emergencias cotidianas, sería tener instalados respiradores avanzados ya que tienen la posibilidad de responder a todas las situaciones clínicas. Como alguien que trabajó en Israel varios años en la parte de emergencias sé de la necesidad de dar una solución avanzada, pero a la vez sabemos que los países no tienen esa cantidad de ventiladores, y éste equipo da una solución intermedia entre la opción de ventilar a un paciente de manera manual, que es una manera poco eficiente y no va a dar respuestas desde el punto de vista clínico, y los más avanzados que no solo están en escasez mundial de aparatos, sino de mantenimiento y provisión de accesorios”, argumentó Salamon.

Ben Kook fue paramédico de combate en la Fuerza de Defensa de Israel y después de eso, trabajó en conjunto con Shay Salamon en el Maguen David Adom, donde ambos respondieron a las emergencias cotidianas, así como a eventos con múltiples víctimas, debido a ataques terroristas. Su experiencia clínica acumulada en Israel en conjunto con los años de dedicación a la parte de diseño industrial en Italia, genera el valor agregado a esta iniciativa.

Salamon concluyó expresando que “estos equipos no solo pueden asistir a pacientes de Covid-19, sino que pueden ayudar a liberar los equipos más avanzado para aquellos enfermos de mayor complejidad”.

