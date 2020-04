Agricultores israelíes dejan el territorio arrendado a Jordania hace 26 años

Los agricultores del moshav Tzofar celebraron el Día de la Independencia de Israel con preocupaciones relacionadas con su futuro. Desde hace 13 años han estado trabajando en este territorio que volverá a estar bajo control jordano, y no saben qué sucederá mañana.

“Me levantaré a la mañana, miraré al cielo, beberé café, y comenzaré a pensar en la próxima etapa”, expresó con dolor Eretz Gibori, un agricultor de Tzofar. “Y si no encuentro rápidamente algo para hacer, tal vez abandone esta región, a pesar de que no puedo ni siquiera imaginar esta situación. Pero tal vez no tenga alternativa”.

Gibori no está solo. 30 familias de agricultores dejarán este territorio y se quedarán sin ingresos. En octubre del 2018, el rey de Jordania, Abdallah II, manifestó que no se renovará el acuerdo de arrendamiento de Tzofar con Israel, firmado en el tratado de paz de 1994. Desde el anuncio del rey jordano, los agricultores del lugar han estado desmontando las estructuras e invernaderos, y están preocupados. “Es muy difícil porque los motivos por los cuales esto sucede no están lo suficientemente justificados. Israel podría haber superado esta crisis. Pero aparentemente no era un asunto tan importante para las autoridades, ya que si hubiera sido relevante para los que toman las decisiones, esto se podría haber evitado”, sostuvo Gibori.

Para ellos, no se trata sólo de dejar atrás sus vidas en una zona donde han trabajado por 26 años. Ahora también deben comenzar una lucha burocrática frente al Estado, que sólo les ha transferido parte del presupuesto prometido, pero no el suficiente para instalar nuevos invernaderos en territorio israelí. Para hacerlo, los agricultores necesitan alrededor de 20 millones de shekels (casi 6 millones de dólares). Y debido a que la tierra no está lista para la próxima temporada de cultivo de 2021, los agricultores están en problemas.

“Duele mucho evacuar un área agrícola que ha estado en funcionamiento durante tantos años”, afirmó el jefe del Consejo Regional de Aravá Central, el doctor Eyal Bloom. “El gobierno nos ayudó a avanzar con un presupuesto para el arrendamiento de otra zona, y hago un llamado al primer ministro y al director de su oficina para que entregue lo antes posible el dinero que falta. Es necesario recordar que el Estado envió a nuestros a agricultores a trabajar al enclave en Jordania. Muchas familias se han quedado sin ingresos. El Estado no debe abandonarlas”.

Gibori apuntó contra el Keren Kayemet LeIsrael (Fondo Nacional Judío). “La Oficina del Primer Ministro nos brindó mucha asistencia. Pero el Keren Kayemet retrasó el trabajo de preparación del área por razones que desconocemos y debido a problemas políticos con el gobierno israelí. Éramos mantenidos como rehenes de esta organización para exigirle al gobierno cosas no relacionadas con nosotros. De esta manera, se nos impidió comenzar a trabajar en otra tierra para no perder la temporada”, manifestó el agricultor visiblemente ofuscado.

Hoy a las 17:00 (horario israelí), los agricultores dejarán el enclave, para lo cual preparan una ceremonia de agradecimiento a los soldados israelíes y jordanos en el lugar.

Desde la Oficina del Primer Ministro expresaron: “El director de la Oficina del Primer Ministro elaboró un plan y aprobó un presupuesto específico en el Ministerio de Agricultura para permitir la preparación de tierras alternativas para los agricultores. El gobierno estableció el presupuesto en enero”.

Desde el Keren Kayemet LeIsrael señalaron: “El responsable de que el Keren Kayemet LeIsrael no pueda realizar los trabajos en el lugar es el Ministerio del Tesoro, cuyas decisiones derivaron en una congelación del asunto. Nuestra organización trabaja duramente por los agricultores y el desarrollo de la agricultura, y lo seguirá haciendo. Incluso en esta caso, a pesar de que no está dentro de sus obligaciones, el Keren Kayemet decidió realizar las tareas necesarias para la preparación de la tierra con el fin de que pueda ser cultivada después de que el gobierno entregue el dinero necesario para hacerlo. Creemos que el nuevo gobierno modificará su decisión y permitirá que la organización retome importantes tareas como esta”.

El Ministerio de Agricultura manifestó: “El gobierno tomó la decisión de subsidiar a los agricultores de Tzofar. El monto fue acordado con los representantes de los agricultores, y el dinero fue entregado. Es inaceptable el intento de aumentar dicho monto”.

Fuente: Ynet.