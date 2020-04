Gobierno de emergencia: “Entre todas las alternativas, no es la peor”

Gabriel Ben Tasgal, analista y creador de Hatzad Hashení, explicó en Radio Jai las implicancias de la formación del gobierno de coalición en Israel.

Después de tres elecciones y mucha incertidumbre de cara a un posible cuarto comicio, finalmente llegaron a un acuerdo el líder del Likud y primer ministro de transición Netanyahu, y su oponente de Kajol Lavan Benny Gantz.

La pregunta es si este gobierno es un espacio de unidad, o como el nombre lo indica, es uno de emergencia. “El nombre puede ir cambiando”, opinó Ben Tasgal. “Puede ocurrir que Netanyahu, como ha hecho con otros aliados, se lo termine comiendo (al partido de oposición). En ese momento, se llamará `gobierno de absorción´”, dijo con ironía el analista.

“Ante todo, esto es bueno para Israel porque este gobierno con todos sus defectos, es lo mejor que hay entre las alternativas posibles. La otra, es ir a cuartas elecciones, y en un momento en medio de la crisis del Corona y con problemas económicos y financieros por el gasto que el estado debe hacer, someter al país a un nuevo comicio no era bueno”, reflexionó.

Dijo el creador de Hatzad Hashení que otra posibilidad era un gobierno de Gantz pero sostenido por 15 bancas del partido árabe, que aparte de no tener mayoría era irreal.

“Netanyahu se salió con la suya en varias cuestiones: La Comisión Parlamentaria que controla al gobierno en temas del Coronavirus la dirige su propio partido, será Primer Ministro durante un año y medio o dos, maneja el dinero porque el Ministro de Economía será de su partido, y le da el ministro de relaciones exteriores a Gantz, pero las relaciones con los líderes mundiales los maneja él personalmente. El de Defensa se lo da a Gantz, que era el apropiado”, indicó.

Uno de los efectos que tiene la conformación del gobierno de emergencia, es la posibilidad de tener un presupuesto, ya que en el año y medio de transición no se podían definir ciertas cuestiones económicas. Ben Tasgal opina que el gobierno israelí “va a tener que meter la mano en el bolsillo bien profundo, para pagar incentivos y poder sacar la economía del país nuevamente al ruedo. Considero que la economía del país tiene muy buena base, muy buena raíz, y por ejemplo, es líder en equipamiento médico que es muy apreciado en el mundo”.

Ante la posibilidad de que finalmente transcurrido el tiempo, Netanyahu no haga la rotación con Gantz, Ben Tasgal dijo: “Muchos israelíes no queremos un Primer Ministro tanto tiempo en el poder, y no nos parece sano que la misma persona por buena o mala que sea esté tanto en el mismo cargo. Sería muy bonito que hubiera una rotación y se fuera el Primer Ministro cumpliendo la promesa que hizo”.

Agregó que le habría que pensar una ley en Israel para limitar las cadencias, ya que sería una buena idea.

“Si le preguntan a los israelíes quién querría que dirigiera el país en este momento del coronavirus, buena parte de ellos va a repetir a coro que prefiere a Netanyahu” aseveró.

En relación con la situación judicial del Primer Ministro, Ben Tasgal opinó que no ve tan claras ni contundentes las acusaciones como a primera vista parecen. “No estoy tan seguro de que haya tanta base legal como aparentemente se muestra en los medios de comunicación”.

La apertura del aislamiento para reactivar la economía y regresar a la vida normal es también un tema sensible. Ben Tasgal expresó que “lo que hace el gobierno es ir midiendo la cantidad de contagiados, en una apertura paulatina . Ha aumentado la cantidad de muertos ya que eran personas que estaban en estado grave, pero no la de infectados, ni la de gente tratada con respiradores. Es un `tira y afloje´ midiendo si la población reacciona bien y el virus no se expande. La estrategia más importante es llegar al invierno del año que viene con una vacuna o un tratamiento”.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.