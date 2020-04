“La mayoría de los contagiados está en Londres”

Leo Boix es periodista, escritor y docente. Escribe en español y en inglés y ha vivido en el Reino Unido durante más de 20 años. En diálogo con Radio Jai explicó la situación actual de Gran Bretaña en relación con la pandemia de Covid-19.

“La mayoría de los infectados está en Londres y el sistema de transporte está muy complicado, sobre todo el metro, que está con un servicio muy reducido. Es una ciudad que tiene mucha población y entonces es mucho más fácil el contagio”, comenzó describiendo.

La estrategia frente al coronavirus fue variando sustancialmente, a medida que crecía el número de contagiados.“El gobierno británico estaba asesorado por un grupo de médicos y científicos del Imperial College, que es una de las universidades y el hospital más importante del Reino Unido. Inicialmente, el plan era dejar que la gente se contagiara y generar anticuerpos en la sociedad, y de esa manera, según ellos, tratar de proteger a la población. Después de dos, tres días de este plan, se dieron cuenta de que el número de infectados crecía, que el número de muertos aumentaba, y teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa y del mundo, decidieron cambiar totalmente de táctica y empezar a utilizar las mismas medidas que el resto de los países de Europa. Un día después, se anunciaron medidas más estrictas, una cuarentena que no es total pero que es muy rigurosa”, explicó Boix.

Leo actualmente es codirector de `Invisible Presence´, un plan del Consejo de las Artes para desarrollar y nutrir 10 nuevas voces de latinos en el Reino Unido.

Uno de los hechos inusuales fueron los discursos que Isabel II dirigió a la población: “La reina habló dos veces pidiendo unidad nacional. En los 68 años de reinado sólo dio este tipo de discurso unas cuatro veces. Y en ese mensaje hizo un paralelo acerca de lo que vivió cuando era princesa, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los menores de edad tuvieron que ser evacuados de las grandes ciudades al interior del país, justamente por los bombardeos nazis en 1940, entonces la reina en ese momento había dado un mensaje a la población. Para contextualizar el problema y para explicar un poco la gravedad de la situación pidió a la población que respetara las medidas de seguridad. Después volvió a dar un segundo mensaje para las pascuas en el cual también pidió a la población mantenerse unida, y dio este sentimiento en el Reino unido de gravedad y como momento histórico. Recordemos que justamente en ese segundo mensaje el primer ministro británico, Boris Johnson, estaba en terapia intensiva después de haberse contagiado con el coronavirus, quien se convirtió en el primer mandatario mundial en contagiarse y terminar en terapia intensiva, ahora todos sabemos que logró recuperarse”.

Respecto del futuro del aislamiento y sus alcances, Boix contó que “el Ministro de Salud acaba de confirmar que la cuarentena total va a seguir por tres semanas, y dijo que hasta que no salga la vacuna, los británicos van a tener que estar preparados para seguir manteniendo el distanciamientos social y otras medidas de protección de salud; dijo que el país no va a ser el mismo hasta que se descubra la vacuna, por lo cual dio a entender que esto va a ser un problema que va a durar muchos más meses de lo que se está pensando”.

“Hoy la comunidad de empresarios, negocios, industriales pidieron mayor claridad y quieren saber qué empresas van a poder trabajar, qué negocios, qué comercios van a poder reabrir y cómo va a ser esta reapertura escalonada a la normalidad. Recordemos que la economía británica está previsto que se reduzca hasta en un 25% o hasta 35% si las medidas de autoaislamiento y de cuarentena son muy estrictas y se mantienen por más de dos meses. No están cerradas las fronteras como en otros países, se ha reducido masivamente la llegada de aviones y de trenes hasta casi en un 90 por ciento, como el aeropuerto de Heathrow, pero siguen llegando aviones de muchos lugares del mundo”, comentó en relación con los efectos sobre la economía.

El Brexit estaba en pleno proceso y tenía fechas límite que la pandemia interrumpió. Boix comentó que “desde Bruselas, esta semana han pedido que se extiendiera el plazo límite que el gobierno británico había impuesto para el 31 de diciembre de este año. Por el momento, el gobierno quiere mantener esa fecha límite, ellos dicen que después de esa fecha Gran Bretaña tiene que salir de Europa. Hay negociaciones que se hacen por videoconferencia entre el equipo técnico de Gran Bretaña y la Unión Europea, se realizan una vez por semana, pero Europa está diciendo que no hay avances en esa negociación. El Reino Unido está negociando algún acuerdo parcial a futuro, pero en estos momentos la prioridad, obviamente, pasa por otro lado, y por eso Europa está pidiendo una extensión de ese plazo para no poner presión y justamente no llevar más preocupación e incertidumbre a estas economías, que están recortando cada vez más su proyecciones de crecimiento a futuro. Así que es muy probable que el gobierno decida prorrogar este plazo, probablemente hasta mediados de 2021, pero va a depender también de cómo responda a la cuarentena y si tiene un plan de salida que seguro va a ser escalonado, y más rápido, dependiendo de si va a haber una vacuna.”

“Como periodista sigo trabajando, obviamente desde casa. Soy escritor también y poeta y esas actividades las puedo seguir haciendo en casa. Soy docente además, trabajo dando talleres en escuelas, trabajo con chicos que hablan distintos idiomas y eso se ha visto totalmente afectado porque las escuelas están cerradas y las actividades que se hacen por internet son muy reducidas. Lo que sí es interesante comentar, es que acá hay un sistema de resguardo y de protección bastante importante, y por ejemplo, me han pagado un subsidio La Sociedad de Autores del Reino Unido a todos los escritores y poetas que se vieron afectados por el coronavirus, entonces recibimos una especie de beca que cubre gastos durante tres meses, además de que como monotributistas, el gobierno nos paga una especie de porcentual de lo que ganaríamos cada mes. En ese sentido hay una tranquilidad de que el gobierno está presente”, expresó Boix acerca de la situación de los trabajadores inactivos.

