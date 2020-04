Carta abierta de los principales rabinos del mundo para un Shabat Hagadol

Este Shabat, el Shabat anterior a Pesaj, se llama Shabat Hagadol, el gran Shabat.

Se celebró por primera vez en el nacimiento del pueblo judío, momentos antes del amanecer de nuestra liberación de la esclavitud egipcia.

Cada familia judía, sola en sus hogares en Egipto, estaba sentada anticipando con fervor el sueño unido de su redención y conversión en nación.

3.332 años más tarde, este Shabat HaGadol (Gran Shabat), también estaremos sentados aislados en nuestras casas, nuevamente unidos en nuestras plegarias fervientes por el alivio de esta pandemia global que ha sacudido a nuestro mundo.

Hacemos un llamado a los judíos del mundo entero a que se adhieran con total compromiso, a los protocolos de salud y seguridad establecidos por cada país.

Hacemos un llamado a los judíos del mundo entero a llevar adelante este Shabat Hagadol (Gran Shabat) como un Shabat de bondad, un Shabat de plegarias y un Shabat de conexión con lo Di-vino, aprovechando el poder transformador de Shabat.

Convocamos a todos los judíos en cada rincón del planeta, a:



Llamar o enviar mensaje uno al otro con palabras de aliento antes de Shabat

En esta gesta global heroica por protegernos mutuamente, nos encontramos separados físicamente uno del otro. Tantos de nosotros estamos totalmente solos. Llama o envía mensaje a alguien de quien sabes que está solo y en dificultad para desearle Shabat Shalom y ofrecerle palabras de apoyo y ánimo. Hay tanto que no podemos hacer en estas circunstancias – pero no subestimemos el poder que poseemos de levantar, alentar y apoyar uno al otro.

Rezar uno por el otro antes de encender las velas

Mientras la devastación del COVID-19 atraviesa el mundo, tantos de nosotros necesitamos los rezos de los demás. Clamemos ante nuestro Padre en el Cielo juntos — uno por el otro. Visita www.keepingittogether.world/spanish para agregar un nombre o descargar la lista.

Keep this Shabat together

Traigamos juntos a este Shabat a nuestros hogares y aprovechemos su poder infinitamente vigorizante. Conectémonos con su luz y su amor, y desconectémonos del continuo ciclo de noticieros durante 25 horas preciosas. Llenemos juntos nuestras casas con la radiante luz de las velas. Proclamemos la Soberanía Absoluta del Creador sobre el mundo, sintiendo Su abrazo afectuoso, mientras recitamos el Kidush juntos. Preparemos y cocinemos antes del Shabat, guardemos las llaves de los automóviles vistiéndonos acorde a la ocasión, apagando todo lo electrónico, para comer cantar, rezar, esperanzarnos y soñar juntos.

Este es el momento para convocarnos a la unidad. Este es el momento para estar juntos, para dar la bienvenida al Shabat juntos. Como un pueblo con un solo corazón.

Que nos reencontremos y hallemos consuelo y fuerza en el Shabat.

Que se convierta éste en un Shabat HaGadol, un Gran Shabat, en todo el sentido de la palabra.

Y que Di-s traiga salud y curación a Su mundo.

Gran Rabino de Israel, Rab David Lau

Gran Rabino de Israel, Rab Yizchak Yosef

Gran Rabino de Francia, Rab Haïm Korsia

Gran Rabino de Rusia, Rab Berel Lazar

Gran Rabino de Moscú y Presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, Rab Pinchas Goldschmidt

Gran Rabino de Reino Unido, Rab Ephraim Mirvis

Gran Rabino de Argentina, Rab Gabriel Davidovich

Gran Rabino de Argentina – Rab Yosef Chehebar

Gran Rabino de Bruselas, Rab Albert Guigui

Gran Rabino de Roma, Rab Dr Riccardo Di Segni

Gran Rabino de Sudáfrica, Rab Dr Warren Goldstein

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.