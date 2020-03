Como tantos trabajadores, los artistas han perdido sus fuentes de ingresos, y el contacto con el público. La era del Coronavirus podrá ser recordada como la del aislamiento, o tal vez la de la creatividad. Karen Nisnik es cantante y compartió con Radio Jai su visión de ésta etapa particular de su vida y su carrera. “Estoy en un proceso de muchas cosas nuevas que están surgiendo, también en redes con otros artistas”, expresó.

“Soy coach vocal además de cantante y seguí con las clases en modalidad virtual con mis alumnos, pero sumé clases abiertas desde mis redes para todo el mundo”. Consultada por la modalidad de cantar en los balcones y los recitales virtuales, dijo que en su caso ” la respuesta fue espectacular, la gente cantó, abrí el micrófono y mucha gente pudo cantar conmigo, hice recitales chiquitos donde la gente iba pidiendo a la carta. Después canté para los vecinos en el balcón”.

“En este momento yo creo que los artistas, los que hacemos música estamos acompañando muchísimo a la comunidad, y la gente te responde. te dice: ‘me estás dando alegría’, ‘me estás haciendo más llevadero el momento’, e incluso a gente de otros países que me conoce. Por supuesto que reconforta saber que uno está acompañando a la gente. Pero aparte el artista necesita expresarse”, reflexionó Nisnik.

Es tiempo de aguzar el ingenio y ser solidario.“Si uno puede sacarle jugo a la situación, es un momento para crear, para escribir música, obras de teatro, etc. Ahora estoy armando cosas muy lindas con otros artistas, con gente que me pidió de comunidades. Yo fui jazanit en Bet Hilel muchos años, y me han pedido participar de algo que aún no quiero contar por las dudas, pero ahí estaré, también para mi comunidad de Miami”, comentó.

¿Pero que hace que el artista acostumbrado a los escenarios proponga una nueva forma de interacción con el público?. Nisnik contó ese momento tan particular: “El día que salí al balcón fue el primer fin de semana de la cuarentena, ese día sí estaba muy angustiada y sentí la necesidad de cantar, lo hice adentro de mi casa pero solo abrí las ventanas para que se escuche, y la reacción fue tan buena, la gente empezó a aplaudir, entonces tímidamente me fui acercando. Soy muy positiva, trato de ser creativa, ver qué puedo hacer para mejorar la situación de la gente que me rodea, y por supuesto para pasarla lo mejor posible yo también”.

La incertidumbre por el futuro no es fácil de alejar y los artistas no son la excepción: “No sé cuándo van a volver los shows, entonces también los artistas necesitan expresarse y de alguna manera acompañarse. Después también leí, y me hago eco en esas palabras, que estaría bueno que la gente nos acompañe a nosotros cuando todo vuelva a la normalidad, porque no es fácil, la vida de un artista es muy incierta”, reflexionó.

Pueden seguir las propuestas de Karen Nisnik en sus redes: Instagram: @karennisnik – Facebook: Karen Nisnik

