Turquía corta el agua a 400 mil personas en Siria en medio de la pandemia de coronavirus

Los militantes de extrema derecha apoyados por Turquía cortaron el agua a 400.000 sirios, incluyendo decenas de miles de niños, durante la pandemia de coronavirus, según informes en el este de Siria. La medida llega en el peor momento posible para la población de ese país, incluidas las minorías kurda y cristiana, que están encerradas debido a la pandemia y ahora no tienen agua. La zona ya está amenazada por el virus porque la comunidad internacional ha cortado la ayuda y no proporciona pruebas para el virus.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), apoyadas por los Estados Unidos, derrotaron a ISIS hace un año en el este de Siria, pero ahora millones de personas que viven en la zona no tienen acceso a las necesidades básicas. Turquía invadió parte del este de Siria en octubre de 2019 después de que los Estados Unidos se retiraran.

Según los informes de derechos humanos, los extremistas apoyados por Turquía atacaron a civiles, ejecutaron al menos a una mujer política en una ejecución extrajudicial y provocaron el desplazamiento de hasta 200.000 personas de sus hogares. Los extremistas también amenazaron a las comunidades cristianas minoritarias que se estaban recuperando de ISIS.

Las fuerzas turcas ocupan partes de la parte oriental de Siria cerca de Tel Abyad, pero Turquía no satisface muchas de las necesidades básicas de sus zonas ocupadas. En su lugar, las milicias locales son acusadas de saqueo, secuestro y extorsión. En los últimos seis meses eso ha incluido intentos de cortar el agua a otras partes de Siria.

El 21 de marzo los residentes informaron que se había cortado el agua de la estación de Allouk, afectando a 460.000 personas. La ONU y otros han registrado el mismo incidente. La gente en Hassakah, y las aldeas vecinas, bajo el control de las SDF, ahora no tienen agua. Algo de agua puede ser traída por camiones, pero en un momento en que la OMS recomienda el distanciamiento social esto lleva cada vez más a amenazas de propagación del virus.

Turquía no ha prestado apoyo a las zonas que ocupa durante las crisis, ya que el coronavirus se propaga rápidamente en Turquía, dejando a los refugiados sirios y a las personas desplazadas internamente, preguntándose qué viene después. Las facciones apoyadas por Turquía cerca de Tel Abyad controlan ahora el suministro de agua a otros en Siria que han cortado.

Turquía, aliada de la OTAN, no ha respondido a la escasez de agua y su papel de apoyo a los grupos responsables de la misma. El régimen sirio no presta apoyo a los sirios en el este de Siria y con los cruces fronterizos a Irak cerrados debido a la pandemia no está claro cómo la zona seguirá funcionando bien en medio de las crisis.

Las fuerzas estadounidenses están deteniendo el movimiento debido a la pandemia y los Estados Unidos se están retirando de algunas zonas de Irak mientras se reposicionan. ISIS está en crecimiento y Rusia está supuestamente presionando para tomar el control de los pozos de petróleo en el este de Siria. Turquía también ha presionado a Rusia para que haga un trato para una división de los recursos petroleros en el este de Siria mientras Turquía busca que los Estados Unidos se retiren de más lugares.

Un año después de que grupos del este de Siria, en particular los combatientes kurdos, ayudaran a derrotar a ISIS, carecen incluso de agua para sus hogares durante una pandemia mundial.

Fuente: Israel Noticias.