El Síndrome Jerusalem

Hoy (25/3/2020) estuve en Jerusalem manifestándome (asuntos políticos) y aproveche que terminamos temprano para hacer un video para el canal sobre un fenómeno que quizás conozcan pero quienes no lo conocen no se sorprenderán que existe. Me refiero al Síndrome de Jerusalem por el cual unas 100 personas al año son atacadas y tratadas por las autoridades. Quien no puede sobreponerse es internada en “Eitanim”. Un Hospital Psiquiátrico en los montes de Jerusalem.

Respecto a los libros: hay dos que se puede adquirir de la colección, el primero y el segundo. Cada uno cuesta 32 Dólares y el precio incluye el envío por correo certificado y seguro a sus domicilios. Quien quiera los dos o más de un libro recibirá un descuento. Para cualquier consulta o adquisición deben contactarse con Julio Ginerman -no conmigo- al email [email protected] o al whats app +972 52 5801778. Gracias!

Aclaración: Cuando al principio relate que a partir de hoy comenzaban las peregrinaciones a Jerusalem me referí a la primera de las tres en el año para festejar Pesaj en el Gran Templo que cae el 15 del mes de Nisan.