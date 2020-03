Israel agrega más países europeos a la lista negra de Coronavirus

El Ministerio de Salud anunció nuevas restricciones drásticas para evitar la propagación del coronavirus en el país. Francia, España, Alemania, Suiza y Austria se han agregado a la lista de países desde los que se prohibirá la entrada a Israel a los no israelíes, mientras que los israelíes que regresen a sus hogares deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. Por el momento no hay restricciones con respecto a los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, todos los eventos que involucran a más de 5.000 personas han sido prohibidos.

Al mismo tiempo, a todos los empleados del sistema de salud y otros servicios vitales se les ha prohibido viajar al extranjero.

El ministro de Salud, Yaakov Litzman, dijo: “Esto no está lejos de ser una pandemia. Es mundial y hay países que aún no se han dado cuenta de la gravedad de la situación y la estamos monitoreando día a día. Algunas personas contrajeron el virus en Italia y no lo informó y la gente se ha visto perjudicada por eso”.

