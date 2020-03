Empresarios judíos argentinos lideran una acción solidaria de U$S 100 millones contra la pandemia

La pandemia del Coronavirus, esta haciendo estragos en la sociedad argentina, no solo en cuanto a la salud, sino también al plan económico. a partir de esta dura situación, empresarios judíos argentinos, optaron por liderar una campaña que tiene por objetivo lograr recaudar USD 100 millones para invertirlos en la compra de respiradores artificiales e insumos médicos, que sirvan para la asistencia de los necesitados en cada uno de los hospitales del país.

La filantropía en el ámbito judío no es algo novedoso. Basta con recordar ejemplos recientes como el del fallecido actor Kirk Douglas, quien junto a su pareja reconstruyó 400 patios escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción del “Harry’s Haven”, la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California. George Soros, poderoso empresario húngaro fue nombrado el judío más filantrópico de 2011, con donaciones por un total de U$D 332 millones. El multimillonario Carl Icahn, eminencia de Wall Street tiene en sus palmares, haber donado U$D 200 millones a la Mount Sinai School of Medicine en 2012 y U$D 40 millones para un mayor apoyo a sus escuelas autónomas del Bronx. Michael Bloomberg, quien hace pocas semanas se bajó de su candidatura a presidente de EE.UU. tras una mala elección, donó el millón de dólares necesario para distinguir los valores de la comunidad judía con el Premio Génesis, entregado en Jerusalem y ganado en 2018 por la conocida actriz israelí, Natalie Portman. De hecho, el ahora ex candidato a presidente demócrata, ha visto tanto su partido como al de sus rivales republicanos, recibir a lo largo de la historia, los principales fondos para las campañas pertinentes, de parte de grupos y empresarios judíos. Ejemplos sobran.

La cultura filantrópica judía forma parte natural de su idiosincrasia y valores éticos. El patrón cultural del Pueblo Judío se enfoca en la generosidad y el buen hacer, para con sus semejantes. El concepto de Tzedaká es un tema central en el judaísmo y sirve como uno de los 613 mandamientos. Tzedaká se utiliza en el lenguaje común como donaciones de caridad. Tzedek, la raíz de la tzedaká, significa justicia o rectitud. Los actos de tzedaká se utilizan para generar un mundo más justo. Por lo tanto, tzedakah es un medio a través del cual para realizar olam tikkun (reparar o sanar el mundo). Filantropía es una herramienta eficaz en la realización de Tikkun Olam, ya que apoya a las organizaciones que realizan el servicio directo. Existen muchos tipos de organizaciones filantrópicas dedicadas a reparar el mundo. Los Unidas judías Federaciones de América del Norte , uno de los diez principales organizaciones de caridad en el mundo, cuenta Tikkun Olam como uno de los tres principios fundamentales bajo los que opera. Del mismo modo, el American Jewish World Service es compatible con las organizaciones de base que generan cambios en África, Asia y América.

En esta oportunidad, la iniciativa de realizar esta campaña de recaudación fue lanzada por el presidente de Newsan, principal fabricante de electrodomésticos local, Rubén Cherñajovsky. Rubén, conoce bien de cerca el dolor de perder a un ser querido a causa de una terrible enfermedad: sufrió la perdida de una hija hace poco tiempo. Afortunadamente, otros empresarios de la comunidad judía como Hugo Sigman, titular del grupo Insud; Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía; la familia Werthein, del Grupo W y la familia Ezkenazi, junto a empresarios de renombre también afines a acciones comunitarias como Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Jorge Brito, de Banco Macro; y el Grupo Petersen, entre otros, se unieron sin dudarlo, en pos de lograr el objetivo.

El coronavirus no distingue clase social, nacionalidad o raza y tampoco es algo que se puede resolver desde el gobierno. Como dijo más de un medico, la única receta es la solidaridad. Cada uno desde su lugar, hacer su parte ya sea quedándose en casa para evitar el contagio, o aportándole a la salud para los que puedan necesitarlo.

Ante las difíciles circunstancias que se avecinan, aun más de lo que se vive actualmente, el interés de lograr el objetivo lo antes posible, refiere a la necesidad de estar lo mas preparados posible para una crisis global, que saturara el sistema de salud como ha ocurrido en todos los países por donde la enfermedad esta pasando.

Desde el punto de vista administrativo y ante la difícil tarea de realizar una recaudación de semejante monto, en las condiciones actuales, Deloitte será la encargada de auditar la campaña que ya se ha lanzado a través de una cuenta en la Cruz Roja. El grupo tendrá un comité ejecutivo que se encargará de la logística y las autoridades del gobierno nacional que dirige Alberto Fernández ya estarían al tanto de la campaña.

Horacio Guevara, director del Hospital Italiano, se encuentra asesorando a Cherñajovsky de modo de que los fondos, sean utilizados de la forma más efectiva y necesaria. Incluso, algunas de las empresas que se han sumado a través de sus CEO´s poseen oficinas en diferentes partes del mundo y conocimiento en temas médicos o científicos, permitiendo facilitar y acortar caminos de importación de los insumos pertinentes.

El objetivo central es destinar los fondos para comprar respiradores y convertir camas simples de hospitales en unidades de terapia intensiva. Además, aportar en test para detectar el virus, reactivos para los análisis y protección para médicos y los enfermeros.

Miguel Acevedo, de la unión industrial Argentina, expresó su apoyo e intención de contactar y sumar a otras empresas del gremio, a la iniciativa.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.