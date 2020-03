El Gran Rabino Yosef aprobó el uso de teléfonos celulares durante el Shabat

El Gran rabino jefe sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, dijo que las personas deben tener sus dispositivos móviles disponibles en caso de que el Ministerio de Salud necesite indicarles que entren en cuarentena o busquen tratamiento médico. El líder religioso dijo además que la gente debe estar preparada para contestar sus teléfonos en Shabat, a pesar de la existencia de una restricción en la religión judía que prohíbe uso de la electricidad para ese día, ya que resultaría prioritario el contacto con las autoridades, las cuales pueden necesitar contactarlos con información para salvar vidas.

Esta decisión, a la que la oficina del rabino se refirió como “dramática”, se basa en el principio de la ley judía que establece que salvar una vida o “Pikuah Nefesh”, como se expresa en hebreo, supera casi todos los demás mandatos religiosos.“Si se debe trabajar en Shabat, pues se trabaja en Shabat. Si se debe comer en Yom Kippur (Día del Perdón) para resguardar la vida, cuando hay un serio y probado peligro de vida, se come en Yom Kippur”.

Yosef también pidió que se cierren todas las sinagogas situadas dentro de los hospitales, diciendo que estos espacios de oración, a menudo pequeños, no permiten a los fieles acatar la recomendación del Ministerio de Salud de que las personas permanezcan al menos a dos metros de distancia unas de otras.

La orden de Yosef se produjo en medio de crecientes críticas a la comunidad ultraortodoxa de Israel, ya que se ha descubierto que parte de ella desobedece regularmente las directivas del ministerio de Sanidad destinadas a frenar la propagación del coronavirus. Un claro ejemplo fue la decisión adoptada por la linea más dura de la ortodoxia de Jerusalem de mantener abierta su Yeshiva a pesar de las indicaciones de las autoridades.

El Ministerio de Salud agradeció el dictamen de Yosef, diciendo que la importancia de que un rabino superior intervenga en el asunto “habla por sí mismo y muestra que una emergencia requiere una actividad acelerada para evitar que – el cielo no lo permita – ocurra una calamidad”.

Yosef dijo que esta decisión se aplica no sólo a los que saben que están en riesgo de contraer la enfermedad sino también a los que no lo saben. “No hay duda de que cualquiera que se haya sometido a la prueba de la corona debe permanecer con su teléfono móvil disponible en Shabat, para que se le pueda informar sobre su estado y sobre dónde debe ir… pero también quien no se haya sometido a la prueba debe permanecer con un teléfono móvil disponible, para que, si se descubre que estuvo cerca de un enfermo confirmado, sepa que debe ir a aislamiento y se le pueda notificar”, escribe.

Yosef también pide que se establezca una flota de coches con altavoces que puedan ser enviados a los barrios religiosos para informar a los residentes que deben entrar en cuarentena si es necesario.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.